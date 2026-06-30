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Председатель НС Чан Тхань Ман принял делегацию Института экономических исследований Kimhakmin E-roun Республики Корея

В ходе встречи Председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил, что Вьетнам неизменно рассматривает Республику Корея как одного из важнейших стратегических партнёров в таких областях, как торговля, инвестиции, туризм, культура, оборона, безопасность, а также наука и технологии.
Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и профессор Ким Хак Мин. Фото: quochoi.vn
Во второй половине дня 29 июня в Доме Национального собрания Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман принял делегацию Института экономических исследований Kimhakmin E-roun (Республика Корея) во главе с директором института, профессором Ким Хак Мином, находящуюся с рабочим визитом во Вьетнаме.

В ходе встречи Председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил, что Вьетнам неизменно рассматривает Республику Корея как одного из важнейших стратегических партнёров в таких областях, как торговля, инвестиции, туризм, культура, оборона, безопасность, а также наука и технологии.

В настоящее время вьетнамскую экономику представляют около 9 000 действующих южнокорейских инвестиционных проектов с общим зарегистрированным капиталом свыше 80 млрд долларов США. После повышения в 2022 году двусторонних отношений до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства сотрудничество между Вьетнамом и Республикой Корея развивается особенно динамично. В частности, государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Республику Корея в августе 2025 года и государственный визит Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна во Вьетнам в апреле 2026 года стали важными вехами, подтвердившими поступательное развитие двусторонних отношений.

Председатель НС высоко оценил программу нынешнего визита делегации Института экономических исследований Kimhakmin E-roun, в рамках которого запланированы рабочие встречи с представителями Вьетнамского национального университета в Ханое, а также поездки в город Кантхо и город Хошимин для обсуждения сотрудничества в таких сферах, как инновации, обмен человеческими ресурсами, развитие умных городов, возобновляемая энергетика, искусственный интеллект и экологически чистая промышленность. По его словам, именно эти направления имеют для Вьетнама особое значение в контексте достижения стратегических целей развития страны к 2030 и 2045 годам.

Поблагодарив Председателя НС за оказанный приём, профессор Ким Хак Мин поделился опытом социально-экономического развития Республики Корея и представил ряд предложений по развитию вьетнамско-южнокорейского сотрудничества в области инноваций.

Отметив, что более 30 лет занимается вопросами инновационного развития, профессор Ким Хак Мин выразил готовность поделиться своим опытом и содействовать дальнейшему развитию инновационной сферы во Вьетнаме. Он предложил изучить возможность реализации пилотной модели инновационного сотрудничества в трёх регионах страны, а также создать шесть инновационных экосистем, которые позволят Вьетнаму стать одним из ведущих центров инновационного развития в регионе и мире.

Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что за последние сорок лет Республика Корея сумела превратиться в одну из развитых экономик мира, опираясь на достижения науки и технологий, инновации и цифровую трансформацию, и выразил надежду на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества и активное продвижение инновационного развития во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

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