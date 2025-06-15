Председатель НС Чан Тхань Ман: Пресса приносит в законодательный орган дыхание жизни и чаяния избирателей

Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства Ву Вьет Чанг дарит председателю Национального собрания Чан Тхань Ману двуязычную фотокнигу под названием “100 лет революционной прессе Вьетнама (1925-2025 гг.)”, составленную и опубликованную издательством Вьетнамского информационного агентства. Фото: ВИA Выступая 15 июня на встрече с руководителями крупнейших медиа-агентств по случаю 100-летия вьетнамской революционной прессы (21 июня 1925-2025 гг.), председатель НС Чан Тхань Ман выразил благодарность и поздравления журналистам страны за их выдающиеся достижения и усилия.

Он отметил, что пресса ярко и всесторонне отражает деятельность НС, своевременно и актуально освещая события до, во время и после каждой сессии законодательного органа и его Постоянного комитета. СМИ представили широкий спектр материалов по политическим, экономическим, социальным, оборонным вопросам, вопросам безопасности, внешней политики, партийного строительства и борьбы с коррупцией. Форматы также были разнообразными: от печатных и вещательных до онлайновых и мультимедийных платформ. Во многих статьях активно опровергаются ложные и враждебные нарративы.

Чтобы еще больше усилить роль прессы в будущем, председатель НС Чан Тхань Ман призвал медиа-агенства усилить освещение основных событий партии и страны, особенно в передаче основных идей генерального секретаря партии То Лама и четырех ключевых резолюций партии. Он также призвал уделять больше внимания таким темам, как бережливость, борьба с расточительством, реформы образования и здравоохранения, борьба с коррупцией...



Председатель НС подчеркнул важность своевременного и точного освещения работы НС и Народных Советов на всех уровнях, как внутри страны, так и за рубежом. Он подчеркнул роль прессы в передаче настроений и чаяний избирателей законодательному органу и в содействии созданию более современного, профессионального и ориентированного на людей парламентского института.



Журналисты являются передовыми солдатами в идеологической и культурной сфере, подчеркнул председатель НС Чан Тхань Ман, заявив, что они должны нести дух революции, говорить правду власти, защищать добро и распространять позитивные идеи во имя общего дела. Он призвал к постоянному совершенствованию политической честности, ответственности, профессиональных навыков и этических стандартов среди работников СМИ.



В соответствии с текущей модернизацией политической системы, председатель НС также подчеркнул необходимость для медиа-сектора принять цифровую трансформацию, развивать современные, профессиональные и гуманные новостные организации, защищать информационный суверенитет в киберпространстве, развивая индустрию цифрового контента Вьетнама.



Он указал на необходимость пересмотра и ревизии Закона о печати и сопутствующего законодательства с целью более эффективной поддержки деятельности прессы в соответствии с особенностями каждого вида СМИ и динамикой современной журналистики.



Он отметил, что недавнее решение НС снизить корпоративный подоходный налог для печатных агенств до 10% отражает общее понимание и чувство ответственности законодателей по отношению к вызовам, стоящим перед медиа-сектором.

Выражая свою уверенность в будущем вьетнамской журналистики, высший законодатель сказал, что верит в то, что благодаря богатым традициям и опыту журналисты продолжат выполнять свою благородную миссию с честностью, ясностью и остротой - качествами, которым когда-то научил президент Хо Ши Мин.



В ходе встречи участники обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества между НС и СМИ, предложили содержательные предложения по развитию современной и профессиональной прессы, способствующей построению правового социалистического государства и обеспечению устойчивого развития страны.



Выступая на мероприятии, генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг подчеркнула важность активного и глубокого освещения прессой девятой сессии НС, в том числе резолюции о реорганизации администраций провинций в 2025 года. Она отметила, что ВИА также собрало и передало в соответствующие органы международные мнения о последних решениях НС.



Ву Вьет Чанг подтвердила, что текущий пересмотр Закона о печати направлен на создание более благоприятной правовой базы для прессы в цифровую эпоху. Следуя указаниям партии и правительства, СМИ ускоряют цифровую трансформацию и оптимизируют свои организационные структуры в соответствии с резолюцией № 18 для повышения действенности и результативности.



Она добавила, что журналисты ВИА стремятся согласовывать свою работу с глобальными информационными потоками, внося свой вклад в развитие Вьетнама в новую эпоху.



В ознаменование этого события генеральный директор ВИА подарила председателю Национального собрания фотокнигу на вьетнамском и английском языках под названием “100 лет вьетнамской революционной прессе (1925-2025 гг.)”, выпущенную издательством " Вьетнамского информационного агентства"



