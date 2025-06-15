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Председатель НС Чан Тхань Ман: Пресса приносит в законодательный орган дыхание жизни и чаяния избирателей

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман высоко оценил жизненно важную роль журналистики в развитии страны, похвалив поколения журналистов за их неуклонный вклад в дело строительства и защиты страны на протяжении последнего столетия.
  Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства Ву Вьет Чанг дарит председателю Национального собрания Чан Тхань Ману двуязычную фотокнигу под названием “100 лет революционной прессе Вьетнама (1925-2025 гг.)”, составленную и опубликованную издательством Вьетнамского информационного агентства. Фото: ВИA  
Выступая 15 июня на встрече с руководителями крупнейших медиа-агентств по случаю 100-летия вьетнамской революционной прессы (21 июня 1925-2025 гг.), председатель НС Чан Тхань Ман выразил благодарность и поздравления журналистам страны за их выдающиеся достижения и усилия.

Он отметил, что пресса ярко и всесторонне отражает деятельность НС, своевременно и актуально освещая события до, во время и после каждой сессии законодательного органа и его Постоянного комитета. СМИ представили широкий спектр материалов по политическим, экономическим, социальным, оборонным вопросам, вопросам безопасности, внешней политики, партийного строительства и борьбы с коррупцией. Форматы также были разнообразными: от печатных и вещательных до онлайновых и мультимедийных платформ. Во многих статьях активно опровергаются ложные и враждебные нарративы.

Чтобы еще больше усилить роль прессы в будущем, председатель НС Чан Тхань Ман призвал медиа-агенства усилить освещение основных событий партии и страны, особенно в передаче основных идей генерального секретаря партии То Лама и четырех ключевых резолюций партии. Он также призвал уделять больше внимания таким темам, как бережливость, борьба с расточительством, реформы образования и здравоохранения, борьба с коррупцией...

Председатель НС подчеркнул важность своевременного и точного освещения работы НС и Народных Советов на всех уровнях, как внутри страны, так и за рубежом. Он подчеркнул роль прессы в передаче настроений и чаяний избирателей законодательному органу и в содействии созданию более современного, профессионального и ориентированного на людей парламентского института.

Журналисты являются передовыми солдатами в идеологической и культурной сфере, подчеркнул председатель НС Чан Тхань Ман, заявив, что они должны нести дух революции, говорить правду власти, защищать добро и распространять позитивные идеи во имя общего дела. Он призвал к постоянному совершенствованию политической честности, ответственности, профессиональных навыков и этических стандартов среди работников СМИ.

В соответствии с текущей модернизацией политической системы, председатель НС также подчеркнул необходимость для медиа-сектора принять цифровую трансформацию, развивать современные, профессиональные и гуманные новостные организации, защищать информационный суверенитет в киберпространстве, развивая индустрию цифрового контента Вьетнама.

Он указал на необходимость пересмотра и ревизии Закона о печати и сопутствующего законодательства с целью более эффективной поддержки деятельности прессы в соответствии с особенностями каждого вида СМИ и динамикой современной журналистики.

Он отметил, что недавнее решение НС снизить корпоративный подоходный налог для печатных агенств до 10% отражает общее понимание и чувство ответственности законодателей по отношению к вызовам, стоящим перед медиа-сектором.
Выражая свою уверенность в будущем вьетнамской журналистики, высший законодатель сказал, что верит в то, что благодаря богатым традициям и опыту журналисты продолжат выполнять свою благородную миссию с честностью, ясностью и остротой - качествами, которым когда-то научил президент Хо Ши Мин.

В ходе встречи участники обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества между НС и СМИ, предложили содержательные предложения по развитию современной и профессиональной прессы, способствующей построению правового социалистического государства и обеспечению устойчивого развития страны.

Выступая на мероприятии, генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг подчеркнула важность активного и глубокого освещения прессой девятой сессии НС, в том числе резолюции о реорганизации администраций провинций в 2025 года. Она отметила, что ВИА также собрало и передало в соответствующие органы международные мнения о последних решениях НС.

Ву Вьет Чанг подтвердила, что текущий пересмотр Закона о печати направлен на создание более благоприятной правовой базы для прессы в цифровую эпоху. Следуя указаниям партии и правительства, СМИ ускоряют цифровую трансформацию и оптимизируют свои организационные структуры в соответствии с резолюцией № 18 для повышения действенности и результативности.

Она добавила, что журналисты ВИА стремятся согласовывать свою работу с глобальными информационными потоками, внося свой вклад в развитие Вьетнама в новую эпоху.

В ознаменование этого события генеральный директор ВИА подарила председателю Национального собрания фотокнигу на вьетнамском и английском языках под названием “100 лет вьетнамской революционной прессе (1925-2025 гг.)”, выпущенную издательством " Вьетнамского информационного агентства"


ИЖВ/ВИА

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