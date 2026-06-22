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Председатель НС Чан Тхань Ман: Пресса должна и впредь служить Родине и народу своим острым пером
Выступая на церемонии, Председатель НС подчеркнул, что каждый этап развития Партии и каждая эпоха развития страны нашли своё отражение на страницах газет, созвучных духу времени. Пресса неизменно находилась в авангарде борьбы за защиту идеологической основы Партии, противодействия ошибочным и враждебным взглядам; критиковала проявления деградации в сфере идеологии, морали и образа жизни; занимала передовые позиции в борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями; выявляла и популяризировала примеры достойных людей и полезных инициатив, распространяла идеи гуманизма и сострадания. Пресса также внесла значительный вклад в распространение знаний, сохранение и приумножение духовных ценностей, развитие культуры с ярко выраженной национальной самобытностью, а также в продвижение позитивного образа Вьетнама и его народа на международной арене.
По оценке Председателя НС, за 20 лет существования Национальная журналистская премия подтвердила свою значимость и стала самой престижной и авторитетной профессиональной наградой в журналистском сообществе страны. Эта премия является не только признанием выдающихся журналистских работ, отличающихся новаторством, созидательностью и гуманистическим содержанием, отражающих пульс реальной жизни, но и данью уважения политической стойкости, профессиональной этике, социальной ответственности, самоотверженности и доверию народа к журналистам.
От имени руководства Партии и государства Чан Тхань Ман отметил и высоко оценил вклад журналистов всей страны, особенно авторов и творческие коллективы, удостоенные наград на нынешней церемонии.
По словам Председателя НС, Вьетнам вступает в новый этап развития, который открывает большие возможности, но одновременно ставит перед страной новые вызовы. В этих условиях журналистика должна стать авангардом обновления и взять на себя ещё большую ответственность. Представители прессы никогда не должны забывать фундаментальные ценности революционной журналистики — идеалы, абсолютную преданность партии и Родине, неразрывную связь с народом, а также приоритет национальных интересов и интересов нации.
Председатель НС особо подчеркнул положение, сформулированное Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом То Ламом в статье «Революционная пресса Вьетнама в цифровую эпоху»: журналистика должна быть тем местом, куда люди обращаются, когда им нужна информация. Обществу необходим надёжный источник, позволяющий правильно понимать истину. Граждане должны знать, что произошло, почему это произошло, кого это затронуло, кто несёт ответственность и какие решения имеют реальную основу.
Чан Тхань Ман отметил, что журналистика должна ещё более активно и эффективно пропагандировать курс и политику Партии, законодательство государства, распространять дух инноваций и творчества, вдохновлять все слои населения на участие в деле развития страны. СМИ должны оставаться передовой силой в защите идеологической основы Партии и в борьбе против ложных и враждебных взглядов.
Каждый журналист должен обладать твёрдой политической позицией, безупречной профессиональной этикой, высоким уровнем компетентности и современными технологическими навыками, чтобы соответствовать требованиям быстро меняющейся и сложной медиасреды. Необходимо повышать способность к анализу и оценке государственной политики, формировать общественное мнение, превращать установки партии и законы государства в осознанные убеждения и практические действия всего народа и общества. Каждый журналист должен помнить наставление Президента Хо Ши Мина: перед написанием статьи необходимо спросить себя, для кого она пишется, с какой целью и как сделать её понятной, доступной, краткой и лёгкой для чтения.
«Партия, государство и народ неизменно доверяют тому, что революционная журналистика Вьетнама будет и впредь развиваться как профессиональная, гуманистическая и современная журналистика, используя своё острое перо для служения Родине и народу», — подчеркнул Председатель НС.