Председатель НС Чан Тхань Ман посетил лиц, имеющих заслуги перед революцией, в Хошимине

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман и делегаты и воином-инвалидом в Центре ухода за воинами-инвалидами и лицами, имеющими заслуги перед революцией, Лонгдат, расположенном в деревне Хайшон, общине Лонгхай, городе Хошимине. Фото: ВИА