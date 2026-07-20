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Председатель НС Чан Тхань Ман посетил лиц, имеющих заслуги перед революцией, в Хошимине
Глубоко тронутый встречей с тяжелоранеными воинами-инвалидами и военнослужащими, утратившими здоровье вследствие службы, категории 1/4, прибывшими из 15 провинций и городов страны, Председатель НС Чан Тхань Ман, выступая от имени руководства Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и Государства, передал им искренние слова приветствия и пожелания крепкого здоровья, а также выразил признательность лицам, имеющим заслуги перед революцией, и сотрудникам Центра.
Информируя о социально-экономическом развитии страны, Председатель НС отметил, что, несмотря на многочисленные трудности в мировой, региональной и внутренней обстановке, в первом полугодии 2026 года Вьетнам добился позитивных результатов.
Так, рост ВВП за первые шесть месяцев составил 8,18 %. Доходы государственного бюджета, по предварительной оценке, достигли 1,6 квадриллиона донгов, увеличившись на 17,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В свою очередь, в городе Хошимине валовой региональный продукт (ВРП) за первое полугодие вырос на 8,55 %, а поступления в государственный бюджет превысили 500 триллионов донгов, что соответствует 61,9 % годового плана.
Макроэкономическая ситуация остаётся стабильной, инфляция находится под контролем, обеспечиваются социальная защита населения, национальная оборона и безопасность, укрепляется внешнеполитическая деятельность, последовательно усиливается борьба с коррупцией, негативными проявлениями и расточительством.
По словам Председателя НС, в настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 9,2 миллиона лиц, имеющих заслуги перед революцией, в том числе свыше 1,2 миллиона павших бойцов, почти 140 тысяч Матерей-героинь Вьетнама, а также более 600 тысяч воинов-инвалидов и военнослужащих, утративших здоровье вследствие службы. Кроме того, в стране проживают миллионы родственников павших бойцов и участников национально-освободительной борьбы.
Председатель Национального собрания подчеркнул, что забота о лицах, имеющих заслуги перед революцией, воинов-инвалидов и семьях павших бойцов неизменно рассматривается КПВ и Государством как одно из важнейших политических направлений, являясь глубоким воплощением традиции «Когда пьёшь воду, помни об источнике». Эта деятельность имеет не только материальное, но и огромное духовное значение.
Председатель НС отметил, что Ординанс о льготах для лиц, имеющих заслуги перед революцией, был пересмотрен и дополнен. В частности, расширен круг лиц, имеющих право на получение льгот, увеличены размеры пособий и надбавок для воинов-инвалидов, военнослужащих, утративших здоровье вследствие службы, родственников павших бойцов, что призвано обеспечить уровень жизни лиц, имеющих заслуги перед революцией, не ниже, а по возможности выше среднего уровня жизни населения по месту их проживания.
Наряду с этим Министерство внутренних дел совместно с министерствами, ведомствами и местными органами власти сосредоточило усилия на решении многих накопившихся вопросов, связанных с реализацией политики в отношении лиц, имеющих заслуги перед революцией, по всей стране.
Особое внимание уделяется 500-дневной кампании по активизации поиска, эксгумации и идентификации останков павших бойцов, которая активно реализуется по всей стране и свидетельствует о решимости государства выполнить священное желание родственников семей павших бойцов.
За первые шесть месяцев текущего года были обнаружены и эксгумированы останки 1 255 павших бойцов. Одновременно начата работа по отбору образцов останков 12 127 неопознанных захоронений павших бойцов для последующей идентификации.
В настоящее время Министерство национальной обороны, Министерство общественной безопасности, а также соответствующие ведомства и местные органы власти тесно взаимодействуют, чтобы ускорить процесс установления личности останков павших бойцов и обеспечить их достойное перезахоронение на воинских кладбищах в соответствии с установленными нормами.
Что касается города Хошимина, то работа по поиску и идентификации останков павших бойцов на территории парка Ле Тхи Риенг уже принесла первые заслуживающие высокой оценки результаты. После более чем шестидесяти лет поисков были обнаружены останки ряда павших бойцов, личности которых в настоящее время продолжают устанавливаться.
Подчеркнув необходимость дальнейшего сохранения и развития благородной национальной традиции «Когда пьёшь воду, помни об источнике», Председатель НС выразил надежду, что партийные комитеты и органы власти всех уровней будут и впредь уделять ещё больше внимания воинам-инвалидам, военнослужащим, утратившим здоровье вследствие службы, семьям павших бойцов и лицам, имеющим заслуги перед революцией, своевременно обеспечивая реализацию всех предусмотренных законодательством льгот и социальных гарантий.
Он также предложил Департаменту по делам лиц, имеющих заслуги перед революцией Министерства внутренних дел и властям города Хошимина продолжить уделять внимание деятельности Центра ухода за воинами-инвалидами и лицами, имеющими заслуги перед революцией, Лонгдат, чтобы ещё более повысить качество ухода и обслуживания.
Председатель НС призвал продолжить строительство и ремонт домов благодарности, вручение сберегательных книжек семьям льготных категорий населения, содействие их трудоустройству и созданию устойчивых условий для повышения качества жизни.
Кроме того, он предложил организовывать медицинские осмотры лиц, имеющих заслуги перед революцией, воинов-инвалидов, военнослужащих, утративших здоровье вследствие службы, и семей павших бойцов, бесплатно обеспечивать их лекарственными средствами, оказывать финансовую поддержку лечению, предоставлять необходимые медицинские средства реабилитации, такие как инвалидные коляски и слуховые аппараты, а также продолжить проверку списков граждан с целью обеспечения бесплатным медицинским страхованием лиц, имеющих заслуги перед революцией, воинов-инвалидов и семей павших бойцов в соответствии с действующим законодательством.
Председатель НС также потребовал активизировать поиск, эксгумацию и идентификацию останков павших бойцов, а также продолжить благоустройство воинских кладбищ, превращая их в важные центры патриотического и революционного воспитания.
Выразив глубокую признательность воинам-инвалидам, военнослужащим, утратившим здоровье вследствие службы, и лицам, имеющим заслуги перед революцией, Председатель НС пожелал им всегда сохранять высокие качества Солдата Дядюшки Хо, мужественно преодолевать болезни и оставаться для своих детей, внуков и молодого поколения примером несгибаемой воли и искренней любви к Родине.
*Утром того же дня Председатель НС Чан Тхань Ман посетил и вручил подарки Матери-героине Вьетнама Чан Тхи Лыонг (93 года, супруг и сын которой являются павшими бойцами) и Матери-героине Вьетнама Чан Тхи Чинь (98 лет, единственный сын которой является павшим бойцом), проживающим в квартале Тамлонг города Хошимина.
Тепло поинтересовавшись состоянием здоровья и условиями жизни Матерей, Председатель НС выразил глубокую признательность за огромный вклад и самоотверженные жертвы старших поколений во имя дела национального освобождения и защиты Отечества, пожелав им крепкого здоровья, долголетия, радости и счастливых встреч в кругу детей и внуков.
*Ранее утром 19 июля Председатель НС Чан Тхань Ман и рабочая делегация возложили цветы и воскурили благовония в память о павших героях на кладбище павших бойцов Лонгдиен-Датдо. Затем они посетили мемориал, возложили венок и воскурили благовония у памятника и в Доме памяти Героини-павшего бойца Во Тхи Шау в общине Датдо города Хошимина.
В торжественной и глубоко волнующей обстановке Председатель НС и члены делегации с благоговением возжгли благовония, выразив безграничную благодарность павшим героям, которые мужественно пожертвовали своей жизнью во имя борьбы за национальное освобождение и воссоединение страны.
Они подтвердили свою решимость жить, трудиться и служить Родине с полной ответственностью и самоотдачей, укреплять великое национальное единство, сохранять твёрдость политических убеждений, стойко преодолевать трудности и испытания, внося достойный вклад в строительство всё более сильного и процветающего Вьетнама, чтобы быть достойными великих жертв предыдущих поколений.
Во Тхи Шау родилась и выросла на земле Датдо, богатой революционными традициями. Ещё в совсем юном возрасте она прониклась революционными идеалами и вступила в борьбу против французских колонизаторов, проявляя исключительное мужество.
Попав в руки врага, несмотря на жестокие пытки и суровые годы заключения, она до конца сохранила несгибаемую стойкость коммуниста. Стоя перед дулами вражеских винтовок на месте казни Хангзыонг на острове Кондао, юная девушка бесстрашно и непокорённо запела, навсегда оставив своему народу бессмертный символ вьетнамского революционного героизма.
Её жизнь и высокий подвиг были увековечены Президентом Хо Ши Мином, который выразил своё глубочайшее уважение шестью золотыми словами: «Жить героически — умереть со славой». Имя Во Тхи Шау высечено не только на каменных памятниках — оно навсегда запечатлено в сердце страны и в памяти вьетнамского народа.