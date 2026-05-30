Председатель НС Чан Тхань Ман поздравил буддистов Хошимина с праздником Весак
Председатель НС Чан Тхань Ман передал достопочтенному старейшему монаху Тхить Чи Куангу, высокочтимым буддийским иерархам, монахам, монахиням, мирянам и буддистам всей страны поздравления по случаю праздника Весак 2026 года, пожелав мира, единства и душевного тепла.
Председатель НС отметил, что на протяжении всей истории нации буддизм всегда сопровождал народ и был тесно связан с жизнью населения. Традиция «служения стране и народу», «следования буддийскому учению вместе с судьбой нации» стала одной из лучших традиций вьетнамского народа.
Председатель НС сообщил, что НС приняло ряд законов, связанных с религиозной деятельностью, в том числе Закон о вероисповедании и религии 2026 года, Земельный закон, Закон об образовании и Закон о культурном наследии; одновременно правительство поручило министерствам и ведомствам оказывать поддержку сангхе в организации крупных мероприятий.
Высоко оценив активное участие VBS в укреплении великого блока общенационального единства, патриотических движениях соревнования, социальной защите населения, оказании помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке социально уязвимых групп, охране окружающей среды, строительстве новой сельской местности и цивилизованных городов, Председатель НС подчеркнул, что партия, государство и Отечественный фронт Вьетнама всегда высоко ценят значительный вклад VBS и буддистов в дело строительства и защиты Отечества.
Высоко оценив роль и авторитет достопочтенного старейшего монаха Тхить Чи Куанга, Председатель НС выразил уверенность, что Верховный патриарх продолжит руководить VBS в реализации курса партии и политики государства, способствуя достижению цели двузначных темпов роста в новый период.
Отметив, что 2026 год имеет особое значение для Вьетнамской буддийской сангхи в связи с празднованием 45-летия её основания, проведением буддийских съездов всех уровней и X Всевьетнамского съезда буддистов, Председатель НС пожелал этим мероприятиям большого успеха, который будет способствовать дальнейшему укреплению сангхи.
Достопочтенный старейший монах Тхить Чи Куанг выразил искреннюю благодарность руководству партии и государства за внимание и поддержку; подтвердил, что сангха продолжит совместно с органами власти, Отечественным фронтом и общественными организациями укреплять общенациональное единство, участвовать в патриотических движениях и деятельности в сфере социальной защиты населения.
Высоко оценив принятые НС в последнее время решения, способствующие устранению узких мест в социально-экономическом развитии, достопочтенный старейший монах Тхить Чи Куанг выразил уверенность, что страна будет динамично развиваться в новый период.
По этому случаю через Председателя НС достопочтенный старейший монах Тхить Чи Куанг передал приветствия и пожелания здоровья Генеральному секретарю, Президенту То Ламу и руководителям партии и государства.
Утром 29 мая Председатель НС Чан Тхань Ман также посетил и поздравил достопочтенного старейшего монаха Тхить Тхиен Ньона, заместителя Верховного патриарха Совета буддийских старейшин и председателя Совета правления VBS.
Председатель НС отметил, что нынешний праздник Весак проходит в атмосфере успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда, выборов депутатов НС XVI созыва и народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов, а также XI Национального съезда Отечественного фронта Вьетнама на срок полномочий 2026–2031 годов.
Председатель НС выразил уверенность, что VBS продолжит идти вместе с партией, государством и народом, внося всё более практический вклад в дело строительства и защиты Отечества.
Достопочтенный старейший монах Тхить Тхиен Ньон поблагодарил руководство партии и государства за внимание и поддержку; выразил надежду на дальнейшее содействие и создание благоприятных условий для буддийской общины и буддийской деятельности, способствуя процветанию Вьетнама.