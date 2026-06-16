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Председатель НС Чан Тхань Ман: Парламентская дипломатия способствует совершенствованию институтов и созданию благоприятной среды для развития
Заслушав доклады и мнения участников встречи, Председатель НС отметил и высоко оценил значительные результаты МИД в реализации внешнеполитической деятельности Партии и Государства, что внесло важный вклад в повышение роли и авторитета Вьетнама, укрепление внешнеполитических позиций страны, формирование благоприятного стратегического пространства для развития государства и защиты Отечества на новом этапе. Он также высоко оценил инициативное и ответственное взаимодействие МИД, Комитета по обороне, безопасности и внешним связям и Канцелярии НС, благодаря которому внешнеполитическая деятельность НС осуществляется непрерывно, эффективно и слаженно.
По словам Председателя НС, Резолюция № 06-NQ/TW Политбюро о реализации внешнеполитического курса, определённого XIV Всевьетнамским съездом Партии, вновь подтверждает последовательную позицию Партии о том, что внешняя политика наряду с обороной и безопасностью является важнейшей и постоянной задачей; необходимо активно формировать и надёжно поддерживать мирную и стабильную среду, максимально использовать международные ресурсы и благоприятные внешние условия в интересах развития страны и защиты Отечества. На новом этапе развития страны внешняя политика должна не только способствовать защите Отечества заблаговременно и на дальних рубежах, но и стать важным двигателем развития.
«Обладая законодательными, контрольными полномочиями и правом принятия решений по важнейшим вопросам страны, парламентская дипломатия должна способствовать совершенствованию институтов, укреплению международного консенсуса и созданию благоприятной среды для развития. Парламентская дипломатия должна не только отражать позиции страны, но и участвовать в их формировании. Это новое требование, стоящее перед парламентской дипломатией НС XVI созыва», — подчеркнул Председатель НС.
Подчеркнув девиз: «Три органа — одна цель: наилучшее консультативное и организационное обеспечение внешнеполитической деятельности руководства НС», Председатель НС потребовал выстраивать взаимодействие заблаговременно, начиная с этапов анализа, прогнозирования и подготовки предложений, а не ограничиваться реагированием на возникающие вопросы.
Он призвал ведомства правильно осознавать место парламентской дипломатии в общей системе всеобъемлющей и современной дипломатии страны. Парламентская дипломатия должна осуществляться синхронно с партийной дипломатией, государственной дипломатией и народной дипломатией, опираться на стратегические приоритеты Партии, обеспечивать наивысшую защиту национальных интересов и непосредственно служить целям развития страны.
Председатель НС потребовал решительно перейти от подхода «дипломатия ради отношений» к подходу «дипломатия во имя развития», развивать дух «стратегической самостоятельности» и «самодостаточности» в парламентской дипломатии. НС следует активно продвигать сотрудничество в законодательной сфере, обмен опытом государственного управления, изучение лучших мировых практик для совершенствования институтов и повышения эффективности государственного управления, а также использовать знания, научно-технические достижения и благоприятные международные условия в интересах развития страны.
«Необходимо тесно увязывать парламентские форумы с задачами привлечения ресурсов, базовых и высоких технологий, расширения рынков и укрепления внутренних возможностей страны. Каждое внешнеполитическое мероприятие должно реально создавать дополнительную ценность для развития государства», — отметил Председатель НС.
Подчеркнув, что главным критерием оценки парламентской дипломатии должна быть её практическая эффективность, он указал, что каждое мероприятие необходимо тщательно готовить, чётко определять его цели и ожидаемые результаты, а после завершения проводить серьёзную оценку. Успех внешнеполитической деятельности измеряется не только количеством визитов, встреч или подписанных соглашений, но прежде всего способностью преобразовывать достигнутые результаты в конкретные выгоды, практические программы сотрудничества и новые стимулы для развития страны.
Он призвал укреплять роль и голос НС Вьетнама в региональных и международных парламентских механизмах. НС необходимо и далее выступать активным и ответственным участником многосторонних парламентских форумов, постепенно переходя от активного участия к выдвижению инициатив и формированию повестки дня по вопросам, соответствующим интересам и возможностям Вьетнама. Это обусловлено как растущим международным авторитетом страны, так и ответственностью НС Вьетнама перед мировым сообществом.
Председатель НС потребовал повысить качество аналитической и консультативной работы, создать эффективный механизм взаимодействия на основе принципа: «чёткое определение ответственного органа и ответственности без разделения общей ответственности». Всем ведомствам поручено строго руководствоваться Положением № 392-QĐ/TW Политбюро о едином управлении внешнеполитической деятельностью.
По этому случаю МИД, Комитет НС по обороне, безопасности и внешним связям и Канцелярия НС подписали Регламент координации при организации внешнеполитической деятельности Председателя НС, заместителей Председателя НС, а также бывших Председателей и заместителей Председателя НС.