Председатель НС Чан Тхань Ман: Парламентская дипломатия внесла весомый вклад в достижения внешней политики страны за последние 80 лет
Парламентская дипломатия стала важным каналом, дополняющим внешнюю политику Партии и государственную дипломатию, создав тем самым синергетический эффект для современной вьетнамской дипломатии и усилив международные позиции страны.
На сегодняшний день НС установило парламентские связи более чем со 140 государствами мира, является членом большинства международных и региональных парламентских организаций, таких как Межпарламентский союз (МПС), Межпарламентская ассамблея стран АСЕАН (АИПА), Форум парламентов Азиатско-Тихоокеанского региона (АППФ), Парламентская ассамблея франкоязычных стран (АПФ) и др.
В многосторонней плоскости ярким проявлением роли НС стало проведение ряда значимых международных и региональных парламентских форумов, таких как 132-я Ассамблея Межпарламентского союза (2015 г.), 26-я сессия Форума парламентов Азиатско-Тихоокеанского региона (АППФ-26, 2018 г.), 41-я Генеральная ассамблея АИПА (2020 г.), 9-я Всемирная конференция молодых парламентариев МПС (2023 г.), заседание Исполнительного комитета АПФ и Франкоязычный парламентский форум по вопросам устойчивого сельского хозяйства, продовольственной безопасности и реагирования на изменение климата (января 2025 г.)…
Деятельность парламентской дипломатии, наряду с партийной, государственной и народной дипломатией, позволила максимально реализовать уникальные преимущества каждого направления, диверсифицировать и углубить внешние связи Вьетнама с партнёрами, создав возможности для расширения сотрудничества в таких важных областях, как экономика, культура, образование и др.
По мнению Председателя НС, участие Вьетнама в многосторонних парламентских форумах является практическим шагом по реализации Директивы № 25-CT/TW Секретариата ЦК КПВ о продвижении и повышении уровня многосторонней дипломатии до 2030 года.
След НС чётко проявляется в его проактивной позиции и высокой ответственности в процессе диалога, достижения консенсуса и выдвижения инициатив. Это способствует укреплению международного статуса и имиджа как самого НС, так и страны в целом.
Кроме того, парламентская дипломатия является важным каналом для продвижения и защиты национальных интересов. Через многосторонние парламентские механизмы Вьетнам может заручиться международным согласием и поддержкой по стратегическим вопросам, непосредственно связанным с интересами страны, таким как поддержание мира, безопасности, устойчивого развития, реагирование на изменение климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности.
Одновременно Вьетнам имеет возможность представить достижения обновления, опыт развития, продвигая образ миролюбивой, стабильной, динамичной и ответственной страны.
Как отметил Председатель НС, являясь высшим органом государственной власти, Национальное собрание Вьетнама играет заметную и важную роль в сфере законотворчества и высшего надзора за внешнеполитической деятельностью.
Прежде всего, в законодательной области парламент принимал, вносил поправки и совершенствовал правовые нормы, касающиеся внешней политики, обеспечивая их согласованность и единство, создавая прочную правовую основу для реализации внешнеполитического курса Партии и государства.
Во-вторых, НС рассмотрело и ратифицировало множество стратегически значимых соглашений – от новейших соглашений о свободной торговле и международных конвенций по правам человека до региональных и глобальных соглашений о сотрудничестве.
Тем самым НС подтвердило ответственность Вьетнама в добросовестном выполнении международных обязательств, одновременно гарантируя, что ратифицируемые договоры соответствуют национальным интересам и интересам народа.
НС также является связующим звеном, обеспечивающим внедрение международных обязательств во внутреннюю правовую систему, формируя согласованную правовую базу для их эффективной реализации в целях устойчивого развития страны.
В заключение Председатель НС подчеркнул, что всеобъемлющая цель парламентской дипломатии, наряду с дипломатией Партии, государственной и народной дипломатией, заключается в сохранении мирной, стабильной и благоприятной обстановки для строительства и защиты Отечества, выполнении стратегических задач социально-экономического развития, а также в твёрдой и настойчивой защите независимости, суверенитета, суверенных прав, территориальной целостности и жизненно важных интересов Вьетнама в соответствии с международным правом.