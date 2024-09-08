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Председатель НС Чан Тхань Ман отправился в Российскую Федерацию с официальным визитом

В первой половине дня 8 сентября Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман во главе высокопоставленной делегации НС Вьетнама отбыл из Ханоя в Российскую Федерацию (РФ) с официальным визитом по приглашению Председателя Государственной Думы Федерального Собрания (ФС) РФ Вячеслава Викторовича Володина и Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Ивановны Матвиенко.
  Председатель НС Чан Тхань Ман на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Ханое, июнь 2024 года.  
В состав делегации входят члены ЦК КПВ: Зампредседателя НС, Председатель парламентской группы вьетнамско-российской дружбы Нгуен Кхак Динь; Вице-премьер, Председатель вьетнамской части Межправительственной вьетнамско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чан Хонг Ха; Генеральный секретарь НС, Заведующий Канцелярией НС Буй Ван Кыонг; Председатель Комитета НС по внешним связям Ву Хай Ха; Председатель Комитета НС по вопросам культуры и образования Нгуен Дак Винь; Председатель Комитета НС по экономическим вопросам Ву Хонг Тхань; Председатель Комитета НС по вопросам науки, технологий и окружающей среды Ле Куанг Хюи; Председатель Комитета НС по вопросам национальной обороны и безопасности Ле Тан Той; Министр строительства Нгуен Тхань Нги; Министр здравоохранения Дао Хонг Лан; Заместитель министра обороны генерал-полковник Во Минь Лыонг; Заместитель министра общественной безопасности генерал-лейтенант Ле Куок Хунг; Секретарь Парткома провинции Бариа-Вунгтау Фам Вьет Тхань; Секретарь Парткома, глава делегации депутатов НС от провинции Куангчи Ле Куанг Тунг.

Делегацию также сопровождают руководители комитетов и органов НС, министерств, ведомств и местностей, Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.

ИЖВ/ВИА

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По приглашению Председателя Государственной Думы Федерального Собрания (ФС) Российской Федерации (РФ) Вячеслава Викторовича Володина и Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Ивановны Матвиенко с 8 по 10 сентября 2024 года Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман во главе высокопоставленной делегации НС Вьетнама посетит РФ с официальным визитом и будет сопредседательствовать на 3-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России.
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