Председатель НС Чан Тхань Ман отправился в Российскую Федерацию с официальным визитом

В состав делегации входят члены ЦК КПВ: Зампредседателя НС, Председатель парламентской группы вьетнамско-российской дружбы Нгуен Кхак Динь; Вице-премьер, Председатель вьетнамской части Межправительственной вьетнамско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чан Хонг Ха; Генеральный секретарь НС, Заведующий Канцелярией НС Буй Ван Кыонг; Председатель Комитета НС по внешним связям Ву Хай Ха; Председатель Комитета НС по вопросам культуры и образования Нгуен Дак Винь; Председатель Комитета НС по экономическим вопросам Ву Хонг Тхань; Председатель Комитета НС по вопросам науки, технологий и окружающей среды Ле Куанг Хюи; Председатель Комитета НС по вопросам национальной обороны и безопасности Ле Тан Той; Министр строительства Нгуен Тхань Нги; Министр здравоохранения Дао Хонг Лан; Заместитель министра обороны генерал-полковник Во Минь Лыонг; Заместитель министра общественной безопасности генерал-лейтенант Ле Куок Хунг; Секретарь Парткома провинции Бариа-Вунгтау Фам Вьет Тхань; Секретарь Парткома, глава делегации депутатов НС от провинции Куангчи Ле Куанг Тунг.
Председатель НС Чан Тхань Ман на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Ханое, июнь 2024 года.