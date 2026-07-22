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Председатель НС Чан Тхань Ман: Новый подход к современному городскому управлению и развитию, ориентированному на созидание
По итогам обсуждения участники конференции отметили, что проект закона в целом соответствует основным установкам Политбюро, прежде всего Резолюции № 09-NQ/TW о строительстве и развитии города Хошимина в новую эпоху, а также стратегическим резолюциям по развитию страны, принятым Политбюро в последнее время. Законопроект знаменует собой важный переход в подходах к законотворчеству, от применения экспериментальных механизмов к формированию стабильной и долгосрочной правовой базы.
Председатель НС высоко оценил работу города Хошимина по подготовке проекта Закона о развитии городов и подчеркнул, что данный законопроект имеет важное значение, знаменуя собой переход от традиционного подхода к государственному управлению городами к современному городскому управлению, ориентированному на созидание условий для развития.
Подчеркнув, что Закон должен носить прорывной характер, чтобы создать условия для развития города Хошимина и других городов страны, Председатель НС предложил продолжить предложил усовершенствовать систему городского управления и механизм контроля за властью. Децентрализация власти, предоставляющая местным органам власти право самостоятельно утверждать инвестиционную политику и отзывать разрешения, является важным прорывом, который необходимо предпринять. Однако необходимо четко определить количественные критерии для оценки потенциала исполнительного аппарата при децентрализации, избегая ситуаций, когда полномочия предоставляются, но отсутствуют ресурсы и квалифицированный персонал.
Говоря о механизмах контроля за осуществлением власти и подотчётности, Председатель НС отметил, что предоставление особых механизмов должно сопровождаться созданием независимого механизма последующего контроля. Необходимо разработать систему показателей оценки эффективности городского управления и на регулярной основе обеспечивать их открытое опубликование для граждан, предприятий, а также для осуществления надзора со стороны НС и Народных советов. Наряду с этим следует чётко определить правовые пределы между правом на инициативное применение новых экспериментальных механизмов и запретами, установленными Конституцией и Уголовным кодексом (в новой редакции), чтобы защитить должностных лиц, готовых мыслить по-новому, действовать решительно и брать на себя ответственность.
Председатель НС также потребовал закрепить в законопроекте модель TOD (развитие городов, ориентированное на общественный транспорт) и концепцию динамичного пространственного планирования города. В частности, необходимо чётко определить радиус прилегающей к станциям территории, предоставить местным органам власти право проводить аукционы на право освоения подземного и надземного пространства в узлах TOD, а также предусмотреть механизм изъятия прироста стоимости земель и направления соответствующих поступлений в бюджет для последующего реинвестирования в развитие инфраструктуры.
Касаясь механизмов прорывного развития в сфере городских финансов и мобилизации инвестиционных ресурсов, Председатель НС отметил, что главным препятствием в настоящее время является отсутствие у городов действенных механизмов самостоятельного формирования источников финансирования развития, вследствие чего они чрезмерно зависят от традиционных бюджетных средств и банковского кредитования. В этой связи в законопроект следует включить положения о выпуске специализированных облигаций местных органов власти, привязанных к реализации крупных инфраструктурных проектов, а также о проведении эксперимента по созданию фондов развития городской инфраструктуры, функционирующих на рыночных принципах и предусматривающих применение механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП).
Он подчеркнул, что городу необходимо развивать сферы «мягкой» инфраструктуры, включая цифровую трансформацию и инновационные центры, сокращать административные процедуры при реализации инвестиционных проектов и сроки их экспертизы, прежде всего в отношении стратегических проектов городского развития. Одновременно следует уделять внимание решению задач по обновлению городской среды, особенно реконструкции жилых домов, расположенных вдоль рек, каналов и водотоков, в целях обеспечения архитектурного облика города, безопасности и благоприятной среды проживания.
Председатель НС также обратил внимание на необходимость обеспечения согласованности положений Закона о развитии городов с отраслевыми законами, которые в настоящее время рассматриваются для внесения изменений и дополнений, включая Закон о земле, Закон об инвестициях, Закон о государственных инвестициях и Закон о государственном бюджете. В частности, необходимо чётко определить механизм изъятия земельных участков для реконструкции, обновления городской среды и развития зон TOD на основе установленного уровня согласия местного сообщества.
В целом поддержав предложение представить проект Закона о развитии городов на рассмотрение и утверждение НС на Первой внеочередной сессии НС XVI созыва, Председатель НС предложил Партийному комитету Правительства в кратчайшие сроки завершить подготовку документов по законопроекту и направить их в Партийный комитет НС, чтобы органы НС могли провести его экспертизу в установленные сроки, обеспечив высокое качество документа и руководствуясь принципом перехода от административного управления к современному городскому управлению и развитию, ориентированному на созидание.
Выступая на конференции, секретарь партийного комитета города Хошимина Чан Лыу Куанг выразил надежду, что проект Закона будет рассмотрен и принят НС на Первой внеочередной сессии и в кратчайшие сроки вступит в силу, создав правовую основу для дальнейшего прорывного развития города и достижения поставленной цели по обеспечению двузначных темпов экономического роста.