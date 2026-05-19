Председатель НС Чан Тхань Ман: нельзя допустить, чтобы кадры работали по старым привычкам в условиях новых требований
Однако, Председатель НС подчеркнул, что Канцелярия НС не может функционировать на основе старого мышления, старых методов работы и прежних процедур. Общий подход заключается в том, чтобы не допустить превращения аппарата в узкое место; чтобы процедуры не становились барьером; чтобы ответственность не была размыта, дублирована или переложена друг на друга; чтобы цифровая трансформация не ограничивалась лозунгами и формальностью; чтобы кадры не работали по старым привычкам в условиях нового срока полномочий с новыми требованиями.
По его словам, представление о Канцелярии НС как лишь о консультативно-вспомогательном и обслуживающем органе является верным, но недостаточным. На новом этапе Канцелярия должна стать институтом, обеспечивающим бесперебойное функционирование деятельности НС; центром комплексного консультирования, координации, информационного взаимодействия, организации исполнения и обеспечения общих условий деятельности.
В частности, Канцелярия должна координировать и обеспечивать информационное взаимодействие, бесперебойное проведение сессий НС, заседаний Постоянного комитета НС и других ключевых мероприятий на основе цифровых платформ, цифровых данных и искусственного интеллекта, гарантируя оперативность, точность и своевременность. Наряду с этим необходимо обеспечивать более проактивное, профессиональное и эффективное консультативное и организационное сопровождение деятельности руководства НС. Одновременно следует обеспечить синхронные и современные условия общего обслуживания: административную работу, информацию, коммуникации, цифровую трансформацию, финансы и функционирование системы.
По мнению Председателя НС, наибольшие трудности сегодня связаны уже не с отдельными подразделениями или сферами, а главным образом с общим механизмом функционирования аппарата: сохраняется пересечение функций, процедуры остаются многоступенчатыми, координация недостаточно взаимосвязана, децентрализация недостаточно сильна, ответственность на отдельных этапах не определена чётко, данные не интегрированы, а кадры не успевают адаптироваться к новым требованиям.
Он предложил Канцелярии сосредоточиться на окончательном устранении ряда проблем и узких мест. В частности, Канцелярия должна активно продвигать децентрализацию и делегирование; вопросы, относящиеся к её компетенции, необходимо решать незамедлительно. Децентрализация должна сопровождаться контролем, подотчётностью и последующим надзором.
Он также подчеркнул необходимость совершенствования структуры аппарата: она должна быть компактной, но сильной. Основной принцип - чёткое определение функций, полномочий и ответственности; за каждое дело должен отвечать один конкретный орган до конца; сферы с высокой степенью взаимосвязанности должны иметь достаточно сильный координационный центр. Нельзя допустить, чтобы после реорганизации сохранялись старые методы работы; чтобы сокращение подразделений сопровождалось увеличением промежуточных звеньев; чтобы распределялись задачи без чёткого определения ответственности.
Председатель НС потребовал, чтобы Канцелярия перешла от «традиционного административного функционирования» к «современному управлению», ориентированному на конечный результат. Все процессы должны быть пересмотрены по принципу чёткого определения ответственных подразделений, ответственности, сроков, результатов и критериев оценки.
«Современное управление должно быть измеримым, контролируемым и обеспечивать возможность установления ответственности. Нельзя допускать ситуации, когда «никто явно не виноват, но работа всё равно затягивается», - подчеркнул Председатель НС.
Он также обратил внимание на необходимость ускорения построения цифрового НС, внедрения ИИ и общих баз данных. Цифровая трансформация - это не покупка программного обеспечения и не формальная цифровизация, а изменение процессов, методов работы, управления данными и принятия решений.
Исходя из этого, Председатель НС предложил Канцелярии сосредоточиться на пяти направлениях: завершении формирования общей базы данных НС; пересмотре уже внедряемых программных решений; разработке системы показателей оценки цифровой трансформации; создании инструментов поддержки для депутатов, органов и руководства НС; исследовании Стратегии применения ИИ для обеспечения ключевых направлений деятельности НС.
В сфере кадровой работы Председатель НС потребовал провести серьёзные реформы, ориентированные на оценку по результатам работы, распределение кадров по компетенциям, обучение в соответствии с должностными позициями, эффективное и содержательное использование кадров, а также дисциплину на основе ответственности; формировать коллектив кадров Канцелярии НС с твёрдой политической позицией, комплексным мышлением, знаниями в области законодательства, навыками консультирования, профессиональным стилем работы, служебной этикой и способностью работать в цифровой среде. Особое внимание необходимо уделять новым, сложным и специализированным направлениям: законотворчеству, анализу политики, данным, искусственному интеллекту, цифровой трансформации, информационно-разъяснительной работе, управлению государственными активами, государственными финансами и межпарламентским связям.
Что касается стандартизации механизмов координации, Канцелярия должна в полной мере выполнять роль центрального координационного органа, обеспечивать единые, обязательные процедуры с чёткими сроками, ответственными подразделениями и ответственностью. Одновременно необходимо срочно пересмотреть и скорректировать регламент взаимодействия с соответствующими органами, а также изучить вопрос внесения изменений в Регламент взаимодействия № 01 в соответствии с новыми требованиями.