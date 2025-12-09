Председатель НС Чан Тхань Ман на итоговой встрече Группы женщин-депутатов XV созыва

Председатель Группы женщин-депутатов НС Нгуен Тхюи Ань отметила, что за почти пять лет работы вместе со всем НС женщины-депутаты проявили твёрдый характер, остроту ума и сердечность, внесли важный вклад в законодательную деятельность, надзор и принятие решений, имеющих судьбоносное значение для страны.



От имени руководства НС Председатель Чан Тхань Ман выразил признательность, высоко оценил активный вклад женщин-депутатов.



Сообщив, что до завершения 10-й сессии НС XV созыва осталось всего два дня, Председатель НС призвал депутатов продолжать прилагать максимум усилий для выполнения задач, возложенных избирателями и народом.

Обращаясь к женщинам-депутатам, завершающим полномочия XV созыва, Председатель НС выразил надежду, что независимо от занимаемой должности они продолжат вносить вклад в деятельность НС, чтобы НС постоянно укреплялось, выполняя свои конституционные, законодательные, надзорные функции и полномочия по принятию решений по важнейшим вопросам страны.



Женщины-депутаты, избранные на новый срок, будут эффективно применять свой опыт и знания, ещё лучше исполнять роль представителей народа. Женщины-депутаты XV созыва окажут поддержку женщинам-кандидатам в виде обмена опытом, помощи в освоении знаний и навыков по разработке программ действий, ведению предвыборной кампании и парламентской деятельности.



Отмечая, что времени до Дня выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на 2026–2031 годы осталось немного, Председатель НС выразил уверенность, что органы НС будут работать с наивысшим уровнем ответственности, способствуя достижению доли женщин-депутатов в НС XVI созыва на уровне не ниже, чем в НС XV созыва — более 30%.