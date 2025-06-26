Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС Чан Тхань Ман: Национальное собраниe должно стать авангардом в применении ИИ и цифровой трансформации

Во второй половине дня 25 июня в здании Национального собрания (НС) Председатель НС Чан Тхань Ман провёл тематическую конференцию, посвящённую применению искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой трансформации в деятельности парламента.
  Председатель НС Чан Тхань Ман выступил с речью. Фото: ВИА  
Выступая с программной речью, Председатель НС отметил, что за последние шесть месяцев парламент активно продвигал концепцию «Цифровой парламент» и внедрял технологии ИИ в свою работу, добившись первых позитивных результатов.

Согласно заявлению Председателя НС, в целях институционализации Резолюции № 57-NQ/TW Политбюро, НС приняло Резолюцию № 193/2025/QH15 о пилотном применении ряда особых механизмов и политик, направленных на прорывное развитие науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации на национальном уровне.

В ближайшее время, как ожидается, НС примет Закон о науке, технологиях и инновациях. Этот закон станет важной предпосылкой для развития сферы науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации в предстоящий период.

Председатель НС призвал депутатов, а также сотрудников и госслужащих аппарата НС активнее применять технологии и ИИ в своей работе, инициативно повышать техническую грамотность и менять подходы к выполнению служебных обязанностей в будущем.

В рамках реализации Проекта по цифровой трансформации НС на период 2025–2030 годов необходимо проактивно пересматривать, совершенствовать и стандартизировать профессиональные процессы, обеспечивать применение передовых технологий при выполнении задач, а также тесно координировать действия по анализу, формулированию требований к профессиональной деятельности и организации внедрения информационных технологий и специализированных информационных систем в рамках полномочий аппарата НС.

Председатель НС поручил Канцелярии НС в приоритетном порядке оцифровывать архивные бумажные документы и материалы с целью создания единой базы данных, ускорения внедрения технологий и ИИ, а также достижения прорывных результатов в развитии науки, инноваций и цифровой трансформации.

Он подчеркнул, что это имеет особое значение в контексте реализации политики по упорядочению организационной структуры и аппарата управления согласно духу Резолюции № 18-NQ/TW. От центрального уровня до провинциального и общинного звеньев все органы должны активно продвигать цифровую трансформацию и применять ИИ в повседневной работе.

С высокой решимостью и стремлением к обновлению Председатель НС выразил уверенность, что в ближайшее время НС будет активно внедрять ИИ и осуществлять цифровую трансформацию, тем самым повышая эффективность своей деятельности в законотворческой работе, осуществлении высшего надзора и принятии ключевых решений для страны.

В рамках конференции участники просмотрели видеоматериалы о достигнутых результатах реализации Проекта цифровой трансформации НС, а также заслушали доклад эксперта о построении суверенной экосистемы ИИ для Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама принял участие в пленарном открытии ВЭФ в Тяньцзине

Премьер-министр Вьетнама принял участие в пленарном открытии ВЭФ в Тяньцзине

По сообщению корреспондента ВИА, утром 25 июня в городе Тяньцзинь (Китай) состоялась пленарная церемония открытия 16-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) - Тяньцзинь 2025.
ПОДРОБНЕЕ

Top