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Председатель НС Чан Тхань Ман: Национальное собраниe должно стать авангардом в применении ИИ и цифровой трансформации
Согласно заявлению Председателя НС, в целях институционализации Резолюции № 57-NQ/TW Политбюро, НС приняло Резолюцию № 193/2025/QH15 о пилотном применении ряда особых механизмов и политик, направленных на прорывное развитие науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации на национальном уровне.
В ближайшее время, как ожидается, НС примет Закон о науке, технологиях и инновациях. Этот закон станет важной предпосылкой для развития сферы науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации в предстоящий период.
Председатель НС призвал депутатов, а также сотрудников и госслужащих аппарата НС активнее применять технологии и ИИ в своей работе, инициативно повышать техническую грамотность и менять подходы к выполнению служебных обязанностей в будущем.
В рамках реализации Проекта по цифровой трансформации НС на период 2025–2030 годов необходимо проактивно пересматривать, совершенствовать и стандартизировать профессиональные процессы, обеспечивать применение передовых технологий при выполнении задач, а также тесно координировать действия по анализу, формулированию требований к профессиональной деятельности и организации внедрения информационных технологий и специализированных информационных систем в рамках полномочий аппарата НС.
Председатель НС поручил Канцелярии НС в приоритетном порядке оцифровывать архивные бумажные документы и материалы с целью создания единой базы данных, ускорения внедрения технологий и ИИ, а также достижения прорывных результатов в развитии науки, инноваций и цифровой трансформации.
Он подчеркнул, что это имеет особое значение в контексте реализации политики по упорядочению организационной структуры и аппарата управления согласно духу Резолюции № 18-NQ/TW. От центрального уровня до провинциального и общинного звеньев все органы должны активно продвигать цифровую трансформацию и применять ИИ в повседневной работе.
С высокой решимостью и стремлением к обновлению Председатель НС выразил уверенность, что в ближайшее время НС будет активно внедрять ИИ и осуществлять цифровую трансформацию, тем самым повышая эффективность своей деятельности в законотворческой работе, осуществлении высшего надзора и принятии ключевых решений для страны.
В рамках конференции участники просмотрели видеоматериалы о достигнутых результатах реализации Проекта цифровой трансформации НС, а также заслушали доклад эксперта о построении суверенной экосистемы ИИ для Вьетнама.