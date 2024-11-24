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Председатель НС Чан Тхань Ман нанес визит вежливости королю Камбоджи

23 ноября председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман нанес визит вежливости королю Камбоджи Нородому Сиамони в рамках его официального визита в соседнюю страну.
  На встрече короля Камбоджи Нородома Сиамони (справа) с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Фото: ВИA  
Король Нородом Сихамони приветствовал официальный визит Чан Тхань Мана и его участие в 12-й Генеральной ассамблее Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) и 11-й пленарной сессии Международного парламента за толерантность и мир (IPTP), подтвердив, что эта поездка играет важную роль в укреплении особых соседских отношений между двумя странами.

Поздравив Камбоджу с успешным проведением недавних выборов, Чан Тхань Ман сказал, что верит в то, что при нынешней стабильной политической обстановке и динамике роста Камбоджа вскоре достигнет своей цели - стать страной с уровнем дохода выше среднего к 2030 году и страной с высоким уровнем дохода к 2050 году.

Стороны выразили свое удовлетворение непрерывным развитием вьетнамско-камбоджийского всеобъемлющего сотрудничества.

Председатель НС Вьетнама подтвердил, что партийные и государственные лидеры и народ Вьетнама всегда дорожат привязанностью, которую король Нородом Сиамони и королева-мать Нородом Монинят Сианук сохранили к Вьетнаму, и с нетерпением ждут визита короля и королевы-матери в страну.
Он сообщил королю, что в рамках своего визита провел переговоры с председателем Национальной ансамблеи Камбоджи Самдеком Кхуон Судари, а также встречи с председателем Сената Самдеком Хун Сеном и премьер-министром Самдека Хун Манетом, в ходе которых они обменялись содержательными и эффективными идеями о мерах по развитию сотрудничества между двумя странами и их законодательными органами в предстоящее время на благо народов двух стран.

Партия, государство, Национальное собрание и народ Вьетнама будут работать вместе с Камбоджей, чтобы продолжать развивать отношения «добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости» для удовлетворения чаяний народов двух стран, заявил Ман Тхань Ман, пообещав, что законодательный орган Вьетнама будет сотрудничать с Сенатом и Национальной ансамблеей Камбоджи для дальнейшего укрепления сотрудничества в законодательной сфере, контроля и принятия решений по основным национальным вопросам.

Он также воспользовался этим случаем, чтобы выразить надежду, что король и другие высшие руководители будут продолжать устранять трудности и препятствия, способствовать натурализации лиц вьетнамского происхождения, отвечающих необходимым требованиям, и создавать благоприятные условия для вьетнамской общины, чтобы они могли легально и стабильно жить и работать в Камбодже, что поможет им хорошо интегрироваться в общество и стать мостом дружбы между двумя странами

ИЖВ/ВИА

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