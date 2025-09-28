НОВОСТИ
Председатель НС Чан Тхань Ман: Кантхо - центр и движущая сила развития дельты реки Меконг
На съезде заместитель заведующего Отделом организации ЦК КПВ Нгуен Тхань Там огласил Решения Политбюро о назначении состава Городского партийного комитета, Постоянного комитета городского партийного комитета, секретаря и заместителей секретаря городского партийного комитета Кантхо на срок 2025–2030 годов.
Соответственно решению Политбюро товарищ Ле Куанг Тунг, член Центрального комитета партии, член Постоянного комитета партийной организации НС, член Постоянного комитета НС, Генеральный секретарь НС, руководитель Аппарата НС 15-ого созыва прекращает участие в Исполнительном комитете, Постоянном комитете партийной организации НС на срок 2020 – 2025 годов и освобождается от связанных должностей; направляется, распределяется и назначается в состав Исполнительного комитета, Постоянного комитета и на должность секретаря партийного комитета города Кантхо на срок 2025 – 2030 годов. Исполнительный комитет городского партийного комитета Кантхо состоит из 77 товарищей, Постоянный комитет - 18 товарищей.
Выступая на церемонии открытия, секретарь партийного комитета города Кантхо (2020–2025 гг.) До Тхань Бинь подчеркнул, что, развивая героические исторические и культурные традиции, партийная организация города должна постоянно прилагать усилия и добиваться ещё больших успехов, объединяя силы и волю, проявляя инициативу, примерность и ответственность, мобилизуя мощь великого блока единства, чтобы успешно реализовать цели, задачи и решения, выдвинутые съездом, строить и развивать город всё более цивилизованным и современным, оправдывая доверие, ожидания и стремления кадров, партийцев и народа города, а также надежды Центрального руководства.
В политическом докладе, представленном съезду, чётко обозначена общая цель: к 2030 году город Кантхо должен стать одним из полюсов роста страны, играя роль движущей силы развития, распространяющей и направляющей развитие всего региона. К 2045 году - стать экологичным, цивилизованным, современным городом, стремящимся войти в число достаточно развитых городов Азии и превратиться в город, достойный жизни во Вьетнаме.
В политическом докладе поставлены 28 показателей, включая: показатели по экономике (8 показателей); по социальной сфере (7 показателей); по экологии (4 показателя); по развитию инфраструктуры (3 показателя); по строительству партии и политической системы (3 показателя); по обороне, безопасности и внешним делам (3 показателя). Одновременно определены 5 ключевых задач, 3 стратегических прорыва и 10 групп решений на период 2025–2030 годов.
Среди них три стратегических прорыва определены следующим образом: активное привлечение, подготовка и развитие человеческих ресурсов, особенно высококвалифицированных кадров; усиление исследований, внедрение научно-технических достижений, инноваций и цифровой трансформации во всех сферах; расширение и углубление международного сотрудничества для привлечения ресурсов на развитие социально-экономики и продвижения имиджа города Кантхо в регионе и на международной арене.
От имени Политбюро Председатель НС тепло приветствовал, отметил и высоко оценил результаты и достижения города Кантхо.
По словам Председателя НС, строительство чистой, сильной партийной организации и политической системы, соответствующих поставленным задачам, является решающим условием для развития города. Необходимо обеспечить подлинное единство и высокую степень согласованности в мышлении и действиях. Подбирать и назначать кадры по принципу «правильный человек - на правильное место», обладающих и добродетелью, и талантом; уделять внимание обучению, повышению квалификации, формированию кадрового корпуса научного уровня, создавать резерв молодых кадров. Решительно обновлять и повышать эффективность партийного контроля, надзора и дисциплинарной работы. Усилить борьбу с коррупцией, расточительством, негативными проявлениями, с более высокой решимостью и более энергичными действиями, решительно устранять слабости и недостатки, выявленные в прошедшем сроке.
Председатель НС потребовал обеспечить функционирование двухуровневой модели местной администрации бесперебойно и согласованно, отвечая требованиям и задачам развития местности в новом этапе; продолжить пересмотр и реализацию мер по разграничению полномочий и децентрализации между уровнями местной власти.
Город должен сосредоточить максимальные усилия на развитии экономики, уделяя особое внимание региональной связности; придавая значение охране окружающей среды и реагированию на изменение климата; максимально используя преимущества международного аэропорта, морского порта, водных путей и скоростных автомагистралей, осваивая новые пространства для развития, окончательно устраняя узкие места, строя Кантхо как центр логистики, высокотехнологичной переработки сельскохозяйственной и водной продукции, а также центр торговли, финансов, образования, здравоохранения, науки и технологий региона и всей страны.
Председатель НС отметил необходимость тесного сочетания социально-экономического развития с укреплением обороны, безопасности и внешних связей, сохранения политической стабильности и общественного порядка; подчеркнул ведущую роль Отечественного фронта и общественно-политических организаций в консолидации, пробуждении и раскрытии огромной силы блока великого национального единства. Особенно важно, чтобы вся политическая система города глубоко изучила и внедрила наставления Генерального секретаря То Лама: народ является центром, субъектом, целью и движущей силой обновления - сочетание демократии, дисциплины и верховенства закона - переход от формальных кампаний к реальным результатам.