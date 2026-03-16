Председатель НС Чан Тхань Ман: информация о выборах передаётся оперативно, точно и безопасно

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман посетил и выступил в Пресс-центре в здании Национального собрания (Ханой). (Фото: ВИА)

Утром 15 марта Председатель Национального собрания (НС), председатель Национального избирательного совета Чан Тхань Ман посетил и поддержал сотрудников, выполняющих свои обязанности в Канцелярии Национального избирательного совета, в Центре управления выборами, а также журналистов, работающих в Пресс-центре выборов.

В ходе проверки Председатель НС высоко оценил подготовку, организацию и функционирование системы, обслуживающей проведение выборов, особенно активное применение информационных технологий в управлении, обновлении и передаче данных. По его словам, нынешние выборы наглядно демонстрируют прогресс в цифровой трансформации, когда технологические платформы внедряются синхронно, обеспечивая быструю, точную и безопасную передачу информации.



Он также отметил тесное взаимодействие между различными ведомствами, в том числе Министерством общественной безопасности, в обеспечении безопасности данных и поддержке функционирования системы; высоко оценил усилия Группы военной промышленности и телекоммуникаций (Viettel), которая предоставила технические решения, сыгравшие важную роль в эффективной работе платформ, обслуживающих выборы.



Подчёркивая роль технологий в управлении и организации выборов, Председатель НС отметил, что применение информационных технологий в нынешней избирательной кампании уже показало очевидную эффективность, отвечая трём ключевым критериям: оперативность, точность и безопасность.



Он предложил соответствующим подразделениям продолжить использовать достигнутые результаты, внимательно следить за функционированием системы и обеспечивать её работу до завершения всего избирательного процесса, чтобы своевременно реагировать на возможные ситуации.



Председатель НС отметил, что благодаря разнообразию форм средств массовой информации - телевидения, печатной прессы, электронных изданий, радио, агитационных материалов, информация о нынешних выборах получила широкое распространение. Многие публикации отличаются глубиной и содержательностью, сочетая теоретическую основу и высокую практическую ценность.



Председатель НС подчеркнул: "Сегодня, 15 марта 2026 года, вся страна участвует в голосовании, однако работа ещё не завершена. Ведомства и учреждения должны продолжать реализацию директивы 46-CT/TW Политбюро о руководстве выборами депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов; заключения 03-KL/TW Политбюро и Секретариата о продолжении реализации директивы 46-CT/TW; внимательно следить за ходом процесса и осуществлять тщательное руководство, чтобы обеспечить успешное проведение этих выборов".



Он также отметил тесное взаимодействие между подкомитетами, обслуживающими выборы, особенно Подкомитетом по обеспечению общественной безопасности и порядка. В последние дни вооружённые силы и органы общественной безопасности приложили значительные усилия для обеспечения абсолютной безопасности выборов. Однако, по его словам, важнее всего то, что «воля партии совпадает с волей народа», когда люди по всей стране с энтузиазмом ожидают дня выборов, чтобы реализовать своё право хозяина страны, избирательное право и священный гражданский долг, особенно в контексте празднования 80-летия первых всеобщих выборов в НС Вьетнама.



Нынешние выборы направлены на избрание достойных людей, обладающих моральными качествами, талантом, профессиональной подготовкой, ответственностью и стратегическим видением, чтобы внести вклад в строительство и защиту Родины, вступление страны в новую эпоху и успешную реализацию резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда.



Высоко оценив усилия журналистов, редакторов и технических специалистов в освещении выборов в последнее время, Председатель НС выразил надежду, что представители прессы продолжат преодолевать трудности и вместе со всей партией, народом и армией внесут вклад в успешное выполнение своей миссии и проведение выборов./