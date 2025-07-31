НОВОСТИ
Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с руководителями парламентских делегаций на полях Всемирной конференции спикеров парламентов
Во время встреч главы парламентских делегаций выразили радость по поводу значительных достижений в двусторонних отношениях, включая сотрудничество между законодательными органами, высоко оценили растущую роль и престиж Вьетнама в регионе и на международной арене, а также выразили стремление к укреплению и развитию сотрудничества с Вьетнамом в различных сферах в будущем.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Спикер Парламента Азербайджана Сахиба Гафарова высоко оценили исторический визит Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в мае 2025 года, отметив, что двусторонние отношения достигли новых высот, и имеющиеся вопросы находят пути решения. Госпожа Валентина Матвиенко выразила особое впечатление от недавнего визита супруги Генерального секретаря ЦК КПВ в Россию, в рамках которого прошёл ряд насыщенных культурных мероприятий, вызвавших большой интерес у российской общественности, в частности, торжественное открытие площади имени Хо Ши Мина и Центра российско-вьетнамской культуры в Санкт-Петербурге.
Председатель Палаты представителей Японии согласился с предложением Председателя НС об активном продвижении реализации достигнутых соглашений и дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества при содействии правительств обеих стран.
Спикер парламента Сингапура подтвердил решимость углублять всеобъемлющее стратегическое партнёрство Вьетнам – Сингапур, продолжать поддерживать Национальное собрание Вьетнама в цифровизации и применении искусственного интеллекта (ИИ), а также укреплять межпарламентское сотрудничество на региональных и глобальных площадках, особенно в рамках Межпарламентской ассамблеи АСЕАН и Межпарламентского союза.
Председатель Федерального совета Австрии положительно воспринял предложения Вьетнама о скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), содействии снятию «жёлтой карточки» с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом в отношении вьетнамского экспорта морепродуктов, а также о заключении Соглашения о сотрудничестве между двумя парламентами.
Председатель НС Чан Тхань Ман предложил руководителям парламентов активизировать обмен визитами и контакты на высоком уровне, эффективно реализовать итоги предыдущих визитов, расширять сотрудничество и обмен между парламентскими комитетами, органами и депутатскими группами. По случаю встречи он пригласил спикеров парламентов посетить Вьетнам для дальнейшего укрепления двусторонних и межпарламентских связей.
29 июля Председатель НС Чан Тхань Ман провёл краткие встречи с Председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Иль Чхолем, Спикером Национального собрания Республики Корея У Вон Шиком и Спикером Мажилиса Казахстана Ерланом Кошановым.
Во время встречи с Пак Иль Чхолем стороны договорились активизировать сотрудничество в взаимовыгодных областях, соответствующих международным нормам, включая экономику, торговлю и облегчение товарооборота.
Спикер парламента Республики Корея У Вон Шик подтвердил, что будет тесно сотрудничать с вьетнамской стороной в подготовке предстоящего визита высокопоставленного вьетнамского руководителя в Южную Корею.
Спикер Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов выразил согласие с необходимостью конкретизировать достигнутые результаты двустороннего визита.
Председатель НС предложил спикерам парламентов тесно координировать действия по подготовке предстоящих визитов и встреч на высшем уровне, реализовывать достигнутые договорённости и углублять всестороннее сотрудничество в областях, где обе стороны обладают потенциалом и взаимной заинтересованностью. Он также призвал активизировать межпарламентский обмен и взаимодействие на всех уровнях с акцентом на эффективность и практическую пользу.