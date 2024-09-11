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Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с Президентом Владимиром Путиным

Во второй половине дня 10 сентября по местному времени в Кремле Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман встретился с Президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным. Встреча прошла в дружественной и откровенной атмосфере.
  Председатель НС Чан Тхань Ман и Президент России Владимир Путин. Фото: ВИА  
В ходе встречи руководитель НС Вьетнама передал Президенту Владимиру Путину приветствия от Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама и Премьер-министра Фам Минь Тьиня. Он проинформировал российского руководителя о результатах визита и состоявшихся переговоров.

Президент России выразил благодарность Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу и Премьер-министру Фам Минь Тьиню за слова приветствия и направил Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу и Премьер-министру Фам Минь Тьиню приглашение посетить РФ в подходящее время.

Российский лидер высоко оценил значение и результаты визита Председателя НС Чан Тхань Мана и высокопоставленной делегации НС Вьетнама во Вьетнам. Он предложил законодательным органам двух стран продолжать укреплять парламентское сотрудничество, способствуя развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в практическом и эффективном направлении. Он также подтвердил, что будет поддерживать законодательные органы двух стран в реализации подписанных соглашений о сотрудничестве.

ВИА/ИЖВ

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