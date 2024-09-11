НОВОСТИ
Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с Президентом Владимиром Путиным
Президент России выразил благодарность Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу и Премьер-министру Фам Минь Тьиню за слова приветствия и направил Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу и Премьер-министру Фам Минь Тьиню приглашение посетить РФ в подходящее время.
Российский лидер высоко оценил значение и результаты визита Председателя НС Чан Тхань Мана и высокопоставленной делегации НС Вьетнама во Вьетнам. Он предложил законодательным органам двух стран продолжать укреплять парламентское сотрудничество, способствуя развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в практическом и эффективном направлении. Он также подтвердил, что будет поддерживать законодательные органы двух стран в реализации подписанных соглашений о сотрудничестве.