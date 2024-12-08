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Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с представителями Вьетнамско-японского экспертного общества
На встрече председатель НС подчеркнул, что сотрудничество между Вьетнамом и Японией значительно укрепилось во всех областях, особенно после того, как две страны повысили статус своих отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире. Политическое доверие между двумя странами выросло, обмены и встречи на высоком уровне стали более частыми, а в экономическом сотрудничестве также наблюдается значительный прогресс.
Япония остается ведущим экономическим партнером Вьетнама, являясь крупнейшим донором официальной помощи в целях развития (ОПР), вторым по величине партнером в сфере трудового сотрудничества, третьим по величине партнером в сфере инвестиций и туризма и четвертым по величине партнером в сфере торговли. Обе страны расширяют сотрудничество в таких новых областях, как цифровая трансформация, зеленый переход и полупроводниковые технологии. Связи между людьми, обмены между их населенными пунктами и сотрудничество в области человеческих ресурсов становятся все более тесными. Вьетнамская община в Японии, особенно интеллектуальная, становится все сильнее и вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие и дружбу сотрудничества между двумя странами.
Со своей стороны, Синдзи Канеко проинформировал вьетнамскую делегацию о деятельности ВЯЭО и областях сотрудничества с Вьетнамом.
Он заявил, что цель ВЯЭО - эффективно привлекать и использовать японские научные, технологические и инновационные инвестиционные ресурсы для участия в научной деятельности, передачи технологий и инноваций во Вьетнаме, способствуя развитию инновационных экосистем в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, связанных с внутренними и глобальными цепочками создания стоимости.
ВЯЭО также поддерживает исследовательскую деятельность, прикладные программы и решения, направленные в первую очередь на развитие науки, технологий и инноваций для создания национальной инновационной системы Вьетнама. Он реализует проекты по передаче технологий в сельском хозяйстве, здравоохранении и подготовке человеческих ресурсов для Вьетнама.
Приветствуя и высоко оценивая усилия и вклад членов ВЯЭО в развитие науки во Вьетнаме и продвижение сотрудничества двух стран в области науки, технологий и подготовки человеческих ресурсов через конкретные и практические совместные проекты, Чан Тхань Ман сказал, что области, над которыми VJS работает с вьетнамскими партнерами, также являются теми, которые Вьетнам нуждается и желает развивать.
Председатель НС предложил ВЯЭО укреплять сотрудничество в областях, где Япония имеет сильные стороны, а Вьетнам - приоритеты, таких как цифровая трансформация, энергетический переход, высокотехнологичное сельское хозяйство, биотехнологии, здравоохранение, искусственный интеллект и полупроводники; содействовать инвестициям японских предприятий во Вьетнам с акцентом на передачу технологий; расширять сотрудничество в области высококачественной подготовки человеческих ресурсов, особенно в области науки и технологии; продолжать создавать благоприятные условия для воспитания выдающихся молодых вьетнамских студентов, обучающихся в университетах Японии, включая Университет Хиросимы и Университет Кюсю, чтобы они стали будущими экспертами в области исследований.
Председатель НС Вьетнама выразил надежду, что сеть, связывающая вьетнамских и японских ученых и экспертов, будет расширяться, а сотрудничество между институтами и исследовательскими учреждениями двух стран получит дальнейшее развитие.
Он пожелал, чтобы совместная деятельность вьетнамских и японских экспертов становилась все более эффективной и способствовала развитию вьетнамско-японского всеобъемлющего стратегического партнерства.