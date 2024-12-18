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Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с новыми послами, главами представительств за рубежом

18 декабря председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман встретился с новоназначенными послами и главами представительств Вьетнама за рубежом, прежде чем они приступят к своим новым обязанностям.
  Председатель НС Чан Тхань Ман встречается с новыми послами и главами представительств за рубежом 18 декабря. Фото: ВИA  
Председатель НС заявил, что партия и государство всегда придают большое значение иностранным делам в деле национального освобождения в прошлом, а также в строительстве и защите страны в настоящее время.

Он подчеркнул роль дипломатов в продвижении имиджа и позиции Вьетнама на международной арене и выразил надежду, что они будут успешно служить связующим звеном между НС и международными парламентскими организациями и форумами.

Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул значение 2025 года - года, когда страна будет отмечать множество важных событий, а в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва пройдут партийные съезды всех уровней, что станет вехой, открывающей для страны новую эру - эру подъема нации.

В этом контексте дипломаты должны тщательно изучить руководящие принципы партии, политику и законы государства, чтобы оперативно информировать вьетнамские общины за рубежом, особенно об обновлениях, касающихся визовых льгот, и тех, которые связаны с Законом о земле 2024 года, Законом о жилье 2023 года, Законом о бизнесе в сфере недвижимости 2023 года, Законом «Об удостоверении личности» 2023 года, а также новыми правилами, касающимися прав и интересов экспатов, сказал председатель НС Чан Тхань Ман.

Он сообщил, что в январе 2025 года у НС пройдет заседание Исполнительного комитета Парламентской ассамблеи франкофонии (APF) и парламентский форум по сотрудничеству франкофонии в области устойчивого сельского хозяйства, продовольственной безопасности и реагирования на изменение климата. Он попросил новоназначенных дипломатов сотрудничать в организации этих мероприятий.

Новоназначенные дипломаты заявили, что их назначение - это и честь, и большая ответственность перед страной, пообещав сделать все возможное для эффективного осуществления внешней политики партии и государства, для дальнейшего углубления и интенсификации отношений Вьетнама с другими странами и международными организациями более практичным и эффективным образом в будущем.

ВИА/ИЖВ

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