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Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с избирателями провинции Хаужанг

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман 14 декабря встретился с избирателями в городе Витхань, провинция Хаужанг, дельта Меконга, и проинформировал их об итогах недавней 8-й сессии законодательного органа 15-го созыва.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает а речью на встрече с избирателями в городе Витхань, провинция Хаужанг, дельта Меконга, 14 декабря. Фото: ВИA  
На встрече председатель НС коснулся социально-экономического развития страны: в четвертом квартале ожидается рост ВВП на 7,5%, а в целом за год - более 7%.

Относительно 8-й сессии законодательного органа, которая завершилась 30 ноября после 29,5 дней работы, Чан Тхань Ман сказал, что НС принял 18 законов и 21 резолюцию и представил предварительные отзывы на 10 других законопроектов.

По его словам, НС принял много важных решений, чтобы проложить путь к прорыву в развитии инфраструктуры, максимизировать ресурсы и создать новые возможности для роста.

Говоря о Хаужанге, он отметил усилия провинциального партийного комитета, властей и жителей в достижении положительных результатов во многих отраслях. Населенный пункт выполнил все 18 ключевых задач, поставленных на этот год, а доходы бюджета достигли 7,52 триллиона донгов (296 миллионов долларов США), что на 23,52% больше, чем в прошлом году.

Председатель НС призвал провинцию сосредоточиться на повышении качества образования и профессиональной подготовки, материальной и духовной жизни населения, а также на оптимизации научно-технологического прогресса в производстве.

н подчеркнул, что не только Хаужанг, но и вся страна и политическая система должны уделять приоритетное внимание и эффективно выполнять директивы генерального секретаря партии То Лама, в том числе касающиеся эры подъема нации, комплексной реформы организационной структуры политической системы, цифровой трансформации, борьбы с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями.

Избиратели высоко оценили результаты законодательной сессии и выразили решительную поддержку политике слияния административных границ и реорганизации политической системы, отметив при этом, что реорганизация должна проводиться объективно и строго. Они также подчеркнули необходимость борьбы с фаворитизмом и групповыми интересами, решительно удаляя из системы чиновников с испорченной этикой или плохой работой.

Некоторые предложили партии и государству уделять больше внимания инвестициям в образование и обучение, строго бороться с коррупцией и другими негативными явлениями, а также увеличить пособия ветеранам войны и семьям погибших солдат и людей, имеющих заслуги перед революцией.

ИЖВ/ВИА

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