Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с делегацией Социал-демократической партии Германии
Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что визит делегации СДПГ имеет важное значение, знаменуя новый этап в развитии отношений между двумя партиями и двумя странами, и способствует реализации результатов 9-го раунда диалога, состоявшегося в Германии. Он выразил благодарность Германии за содействие через официальную помощь развитию (ОПР) и сотрудничество в области цифровой трансформации, «зелёного роста», образования и охраны окружающей среды, а также за ценную поддержку в борьбе с пандемией COVID-19. Господин Ман высоко оценил, что Европейский союз рассматривает Вьетнам как приоритетного партнёра и предоставил 650 тысяч евро гуманитарной помощи для ликвидации последствий наводнений.
Заместитель председателя СДПГ Ахим Пост и председатель Бернд Ланге выразили удовлетворение развитием отношений между Вьетнамом и Германией, а также между Вьетнамом и Европейским союзом. В преддверии 50-летия установления дипломатических отношений в 2025 году стороны подтвердили всё более комплексный и эффективный характер сотрудничества. С момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) в 2020 году двусторонний товарооборот ежегодно увеличивается на 12–15 процентов.
Стороны подчеркнули, что в условиях мировой нестабильности укрепление дружеских связей, основанных на взаимопонимании и доверии, имеет особое значение. Германская и европейская стороны выразили уверенность, что вьетнамско-германское стратегическое партнёрство и вьетнамско-европейское всеобъемлющее партнёрство будут и далее динамично развиваться.
Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что сотрудничество между Национальным собранием Вьетнама и Бундестагом Германии в последнее время развивается успешно — через обмен делегациями, обмен опытом законотворческой деятельности и взаимодействие на многосторонних площадках. Он отметил поддержку СДПГ Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA) и выразил надежду, что партия продолжит содействовать скорейшей ратификации этого документа Бундестагом для расширения возможностей двустороннего инвестиционного и торгового сотрудничества.
Председатель НС высоко оценил механизм межпартийного диалога, который на протяжении 14 лет способствует углублению теоретического и практического взаимопонимания. Он выразил уверенность, что нынешний диалог позволит СДПГ лучше понять политику устойчивого развития, независимой внешней политики и международной интеграции Вьетнама.
Говоря о взаимодействии с ЕС, Председатель НС подчеркнул, что сотрудничество между Национальным собранием Вьетнама и Европейским парламентом продолжает развиваться на основе диалога и взаимопонимания, в духе Соглашения о сотрудничестве 2010 года. Он выразил уверенность, что стороны вскоре поднимут отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства, что создаст условия для дальнейшего продвижения сотрудничества Вьетнам – ЕС, а также между Юго-Восточной Азией и Европой.
Подчеркнув, что Германия является ведущим партнёром Вьетнама в Европе, Председатель НС отметил, что обе страны стремятся к выведению двусторонних отношений на новый уровень, соответствующий потенциалу и взаимным устремлениям. Встреча также стала возможностью обсудить вопросы организационного устройства, создание цифрового парламента и актуальные региональные и международные темы.