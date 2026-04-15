Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с Генеральным секретарём Партии коммунистического возрождения Италии

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встретился с Генеральным секретарём Партии коммунистического возрождения Италии Маурицио Ачербо. (Фото: ВИА)

Выразив радость по случаю встречи с Генеральным секретарём ПКВ Италии в рамках официального визита в Италию, Председатель НС Чан Тхань Ман передал Маурицио Ачербо и членам ПКВ Италии приветствие Генерального секретаря, Президента То Лама; проинформировал о значимых исторических результатах XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также о ключевых направлениях и установках, определённых съездом.



Председатель НС подтвердил, что Италия является одним из ведущих и важных партнёров Вьетнама в Европейском союзе (ЕС), и выразил желание и далее укреплять Стратегическое партнёрство Вьетнам - Италия по всем каналам, включая партийную дипломатию. Напомнив о чувствах и ценной поддержке итальянского народа в борьбе Вьетнама за национальную независимость и объединение страны в прошлом, а также в нынешнем процессе строительства и развития, Председатель НС подчеркнул, что у двух стран много общего, особенно в культурных традициях, и что они всегда питают друг к другу тёплые чувства.



Он также отметил, что КПВ придаёт большое значение сотрудничеству с ПКВ Италии. В условиях сложной международной обстановки партия Вьетнама стремится к дальнейшему укреплению отношений между двумя партиями, способствуя развитию вьетнамско-итальянской дружбы и сотрудничества на благо народов двух стран, а также мира и стабильности в мире.



Председатель НС предложил двум партиям углублять взаимопонимание и обмены, придавая отношениям всё более содержательный и практический характер; активнее задействовать роль двух партий в укреплении дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами; расширять народную дипломатию, а также сотрудничество в сферах культуры, искусства, образования и подготовки кадров, туризма и межрегиональных связей.

По этому случаю Чан Тхань Ман проинформировал о реализации проекта по созданию Музея Коммунистической партии Вьетнама, направленного на сохранение, экспонирование и популяризацию ценных исторических документов и артефактов партии; предложил ПКВ Италии оказать содействие данному проекту посредством обмена материалами и экспонатами, а также опытом управления и технологиями сохранения.



Генеральный секретарь Маурицио Ачербо выразил радость по поводу встречи и обмена мнениями с Председателем НС Чан Тхань Маном, приветствовал переданные приветствия Генерального секретаря, Президента То Лама. Подчеркнув особые чувства к Вьетнаму, он выразил восхищение тем, что образ Вьетнама стал символом движения за национальное освобождение и источником вдохновения для рабочего класса во всём мире; напомнил о исторической связи между двумя странами, связанной с Президентом Хо Ши Мином, который в своё время находился в Италии в поисках пути спасения страны.



Высоко оценив значение XIV съезда КПВ, Маурицио Ачербо выразил впечатление от целей, направлений и ключевых задач, определённых съездом для развития Вьетнама, а также дал высокую оценку мирной, независимой и самостоятельной внешней политике страны.



Поделившись информацией о положении дел в ПКВ Италии в последнее время, он подтвердил, что придаёт большое значение развитию добрых отношений солидарности с КПВ, и выразил готовность продолжать вносить вклад в продвижение Стратегического партнёрства Вьетнам - Италия, а также в укрепление дружбы между народами двух стран.