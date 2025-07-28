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Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с вьетнамской общиной в Швейцарии

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга встретились с сотрудниками представительств Вьетнама и членами вьетнамской общины в Швейцарии 27 июля (по местному времени) в Женеве.
  Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга встречаются с сотрудниками представительств Вьетнама в Швейцарии 27 июля в Женеве. Фото: ВИA  
В ходе встречи посол Май Фан Зунг, глава Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации и других международных организациях в Женеве, заявил, что, несмотря на большую рабочую нагрузку и растущую глобальную неопределенность, дипломатические миссии Вьетнама в Швейцарии получают все большее признание со стороны международного сообщества. Некоторые из них рассматривают Вьетнам как модель устойчивого социально-экономического развития с проактивной внешней политикой международной интеграции, многосторонности, диверсификации, направленной на мир, особенно в нынешних нестабильных мировых условиях.

Посол Май Фан Зунг рассказал, что вьетнамская община в Швейцарии насчитывает около 10 000 человек. Они остаются патриотами, сплоченными и приверженными сохранению культурной самобытности Вьетнама. 

Многие члены общины - опытные профессионалы, в том числе врачи, профессора и эксперты, работающие в ведущих швейцарских учреждениях и международных организациях в Женеве. Этот ценный интеллектуальный ресурс играет жизненно важную роль в развитии научного, образовательного и технологического сотрудничества между Вьетнамом и Швейцарией. Швейцарские власти неизменно высоко оценивают сильную интеграцию общины и ее позитивный вклад в местное общество.

Представители вьетнамской общины выразили свою гордость за успехи родины и свое доверие руководству партии. Они приветствовали административные реформы правительства и предложили дальнейшую поддержку преподавания вьетнамского языка за рубежом, ускоренную выдачу электронных паспортов и удостоверений личности, а также расширение возможностей для молодых интеллектуалов в Швейцарии внести свой вклад в развитие Вьетнама.

Председатель Чан Тхань Ман передал приветствия и наилучшие пожелания от Генерального секретаря партии То Лама, президента госужарства Лыонг Кыонг и премьер-министра Фам Мин Тьиня всем сотрудникам посольства и вьетнамским экспатриантам в Швейцарии.

Информируя общественность о достижениях Вьетнама после почти 40 лет Доймой (Обновления), председатель НС подчеркнул, что в стране сохраняется макроэкономическая стабильность, контроль над инфляцией, социальное обеспечение и национальная безопасность. В 2024 году ВВП Вьетнама вырос на 7,09%, при этом все 15 основных целей были достигнуты или превышены. ВВП достиг примерно 470 млрд долларов США, а доход на душу населения вырос до более чем 4700 долларов США, что позволило Вьетнаму войти в число 35 ведущих экономик мира.

Он также проинформировал участников о проводимых во Вьетнаме административных реформах, включая оптимизацию политической системы. 1 июля Вьетнам официально ввел двухуровневую модель местной администрации с 34 провинциями/городами и 3321 общинами/районами. Система направлена на приближение администрации к народу, упрощение процедур для граждан и предприятий.

Национальное собрание также недавно утвердило политику инвестирования в высокоскоростную железную дорогу Север-Юг, городские железнодорожные системы в Хошимине и Ханое и другие ключевые проекты, необходимые для национального развития. Примечательно, что партия приняла четыре стратегические резолюции, в то время как Национальное собрание приняло резолюции и внесло поправки во многие соответствующие законы, чтобы быстро институционализировать политику партии.

Он призвал вьетнамских послов и дипломатические миссии продолжать продвигать политику партии и законы государства среди населения, особенно недавно принятые прорывные политические меры и стратегии, при этом продолжая уделять внимание и оперативно решать проблемы, с которыми они сталкиваются.

Он также обратился к соответствующим министерствам и отраслям с просьбой совместно со своими швейцарскими коллегами проанализировать ход выполнения существующих соглашений и документов о сотрудничестве с целью обеспечения более эффективного выполнения обязательств в ближайшее время.

Он выразил надежду, что вьетнамская община в Швейцарии продолжит пропагандировать патриотизм, солидарность и укреплять связи с местными партнерами в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, культура, образование, здравоохранение.

ВИА/ИЖВ

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