Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с бывшими руководителями Национального собрания разных созывов

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и делегаты на встрече. Фото: ВИА



28 января, в атмосфере радости по случаю успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда, в преддверии 96-й годовщины со дня основания Партии и подготовки к встрече Лунного Нового года Биньнго (Года Огненной Лошади), в здании Национального собрания (НС) член Политбюро, Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречу с бывшими руководителями НС разных созывов, бывшими членами Постоянного комитета НС, бывшими депутатами НС, работавшими на профессиональной основе на центральном уровне, а также с вышедшими на пенсию руководящими кадрами, государственными служащими и работниками органов НС северного региона страны.



На встрече бывший заместитель Председателя НС Хюинь Нгок Шон искренне поблагодарил партийную организацию НС, Постоянный комитет НС и органы НС за неизменное внимание и глубокую заботу о пенсионерах. Он отметил, что, несмотря на выход на пенсию, продолжает внимательно следить за каждой сессией, каждым решением и каждым этапом развития НС, и выразил гордость, видя, как НС проводит решительные, содержательные и всесторонние преобразования, добиваясь всё более значимых, зрелых и профессиональных результатов. От имени участников встречи бывший заместитель Председателя НС пожелал Председателю НС Чан Тхань Ману, его заместителям и членам Постоянного комитета НС крепкого здоровья и счастья, успешного выполнения возложенной высокой миссии, в первую очередь - руководства успешной организацией выборов депутатов Национального собрания XVI созыва.



Выступая на встрече, Председатель НС Чан Тхань Ман проинформировал делегатов о наиболее заметных достижениях страны и НС в 2025 году. Он подчеркнул, что были обеспечены цели макроэкономической стабильности, сдерживания инфляции, социальной защиты населения, укрепления обороны и безопасности; активизирована внешнеполитическая деятельность, а международные позиции Вьетнама продолжили укрепляться. Работа по предотвращению и борьбе с коррупцией и расточительством, а также по упорядочению организационного аппарата проводилась решительно и стала одним из ключевых акцентов 2025 года, выразившись в оптимизации и сокращении аппарата как на центральном, так и на местном уровнях, что получило высокую оценку общественного мнения внутри страны и за рубежом.



Председатель НС отметил, что 2025 год стал особенно значимым в сфере законотворчества: было принято 89 законов; только на десятой сессии Национального собрания утверждены 51 закон и 39 резолюций. Эти результаты напрямую связаны с обновлением мышления в сфере разработки законодательства, активным продвижением цифровой трансформации и применением искусственного интеллекта в деятельности НС, что способствовало повышению качества и эффективности законодательной работы.

В общих достижениях страны и НС Председатель НС с признательностью отметил и поблагодарил руководителей и бывших руководителей НС, бывших членов Постоянного комитета НС, бывших депутатов НС, работавших на профессиональной основе на центральном уровне, за постоянное внимание, сопровождение и многочисленные содержательные и ответственные предложения по деятельности НС.

Вступая в 2026 год, Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что первоочередной и важнейшей задачей НС является реализация резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда. НС продолжит обновление работы по высшему надзору и разработку программы надзора на весь созыв; продолжит руководство процессом институционализации и конкретизации 10 прорывных резолюций Политбюро в целях социально-экономического развития, обеспечения обороны и безопасности, строительства политической системы; будет строго руководить подготовкой и организацией выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов, которые состоятся 15 марта.



В преддверии празднования лунного Нового года Биньнго Председатель НС пожелал товарищам и их семьям крепкого здоровья и счастья, выразив надежду, что они и впредь будут проявлять внимание, следить за деятельностью, вносить предложения и делиться опытом, внося вклад в дальнейшее обновление НС и успешное выполнение им возложенной высокой миссии на новом этапе развития страны, особенно в деле институционализации и оперативного воплощения в жизнь резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда.