Председатель НС Чан Тхань Ман возложил благовония в Национальном историко-культурном памятнике Зинь
Оставляя запись в книге почётных гостей, Председатель Национального собрания отметил, что для него большая честь посетить национальный историко-культурный памятник Зинь — место начала Восстания в Южном Вьетнаме (Намкỳ, 23 ноября 1940 года), где сохранилась память о многолетней борьбе армии и жителей 18 «бетелевых деревень».
Председатель НС подчеркнул, что дух самопожертвования ради Родины, проявленный участниками Южного восстания, способствовал укреплению патриотизма и несгибаемой воли Партии и народа, обеспечив победу в Августовской революций и двух продолжительных войнах сопротивления, благодаря чему страна обрела полную независимость и единство, а народ — мирную, обеспеченную и счастливую жизнь.
Отметив, что данный памятник является бесценным местом воспитания революционных традиций для молодёжи, Председатель НС предложил партийным организациям, властям и жителям Хошимина и общины Хокмон сохранять и развивать его значение, чтобы нынешние и будущие поколения продолжали учиться и следовать духу «Южного восстания», уверенно двигаясь по пути строительства и защиты социалистического Вьетнама, развивая город Хошимин как цивилизованный, современный и гуманистичный мегаполис, стремящийся стать городом мирового уровня и вносить всё более значимый вклад в развитие страны в новую эпоху — эпоху процветания нации.