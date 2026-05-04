НОВОСТИ

Председатель НС Чан Тхань Ман возложил благовония в Национальном историко-культурном памятнике Зинь

Утром 4 мая Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман вместе с делегацией депутатов Национального собрания Хошимина (12-й избирательный округ) возложил благовония и цветы в Национальном историко-культурном памятнике — Зинь общины Хокмон, город Хошимин.
  Председатель НС Чан Тхань Ман посетил мемориальное место «Зинь — место памяти событий Южного восстания 23 ноября 1940 года» в общине Хокмон города Хошимин. Фото: ВИА  
В торжественной атмосфере Председатель НС и члены делегации с благоговением возложили благовония и цветы, почтили минутой молчания память Президента Хо Ши Мина, бывших руководителей ЦК КПВ, воинов, товарищей и соотечественников — сыновей и дочерей Родины, которые героически пожертвовали своей жизнью ради дела национального освобождения и объединения страны.

Оставляя запись в книге почётных гостей, Председатель Национального собрания отметил, что для него большая честь посетить национальный историко-культурный памятник Зинь — место начала Восстания в Южном Вьетнаме (Намкỳ, 23 ноября 1940 года), где сохранилась память о многолетней борьбе армии и жителей 18 «бетелевых деревень».

Председатель НС подчеркнул, что дух самопожертвования ради Родины, проявленный участниками Южного восстания, способствовал укреплению патриотизма и несгибаемой воли Партии и народа, обеспечив победу в Августовской революций и двух продолжительных войнах сопротивления, благодаря чему страна обрела полную независимость и единство, а народ — мирную, обеспеченную и счастливую жизнь.

Отметив, что данный памятник является бесценным местом воспитания революционных традиций для молодёжи, Председатель НС предложил партийным организациям, властям и жителям Хошимина и общины Хокмон сохранять и развивать его значение, чтобы нынешние и будущие поколения продолжали учиться и следовать духу «Южного восстания», уверенно двигаясь по пути строительства и защиты социалистического Вьетнама, развивая город Хошимин как цивилизованный, современный и гуманистичный мегаполис, стремящийся стать городом мирового уровня и вносить всё более значимый вклад в развитие страны в новую эпоху — эпоху процветания нации.

ИЖВ/ВИА

Прорыв в развитии всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Индии на новом этапе

По приглашению Премьер-министра Республики Индия Нарендра Моди Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам вместе с делегацией высокого уровня Вьетнама совершает государственный визит в Республику Индия с 5 по 7 мая 2026 года.
