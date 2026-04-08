Председатель НС: Формирование нового импульса и доверия к новому сроку полномочий

Первая сессия НС XVI созыва откроется утром 6 апреля 2026 года в Доме Национального собрания в столице Ханое. Ожидается, что общая продолжительность работы сессии составит около 11 дней и будет разделена на два этапа.

Председатель НС отметил, что на первой сессии НС XVI созыва будет рассмотрен и принят ряд весьма важных решений. НС рассмотрит и примет решения по вопросам формирования высшего кадрового состава государственного аппарата, одобрит 8 законопроектов и 1 нормативную резолюцию, а также определит ключевые национальные планы в области социально-экономического развития, обеспечения обороны и безопасности, государственных финансов, государственных инвестиций и заимствований с погашением государственного долга на предстоящий пятилетний период.

Ссылаясь на заявление Генерального секретаря То Лама: «В трудные периоды, при сжатых сроках и большом объёме важнейших задач это становится возможностью подтвердить лидерские качества Партии, эффективность государственного управления и результативность функционирования политической системы. Это также испытание для руководителей партийных комитетов, органов власти, Отечественного фронта, общественных организаций, отраслей и уровней; именно в практической работе проявляются способности к руководству и управлению, выносливость, умение выдерживать давление и работать с высокой интенсивностью», Председатель НС предложил руководителям партийных групп делегаций депутатов НС провинций и городов центрального подчинения продолжать развивать традиции единства и согласия, усиливать тесную координацию с соответствующими органами, руководить и направлять подготовительную работу для успешного проведения первой сессии НС XVI созыва, формируя новый импульс и укрепляя доверие к новому сроку полномочий.