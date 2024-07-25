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НОВОСТИ

Председатель НС устроил прием для кубинского коллеги

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман 24 июля принял председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса, который во главе кубинской делегации прибыл во Вьетнам на национальные похороны Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман (справа) и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес. Фото: ВИA  
Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что партия, НС, правительство и народ Вьетнама чрезвычайно благодарны партии, НС, правительству и народу Кубы за направление представителей для участия в похоронах Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и выражают соболезнования в связи с его кончиной.

По словам председатель НС Вьетнама, Куба официально носит траур по Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонга с 6 утра 20 июля до полуночи 21 июля, а 22 июля соблюдается национальный траурный этикет. На своем пленарном заседании 19 июля парламент Кубы почтил память Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга минутой молчания. Эти шаги - чрезвычайно искренние и дружеские жесты, которые существуют только между товарищами и братьями.

Председатель НС Вьетнама подчеркнул, что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг всегда с особой любовью относился к Кубе и ее народу. Еще при жизни глава партии всегда подтверждал, что верные и прочные отношения между Вьетнамом и Кубой преодолевают все трудности, постоянно развиваются и способствуют делу справедливости двух народов.

Вьетнам будет поддерживать, продолжать и развивать наследие Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в отношениях с Кубой, пообещал председатель Чан Тхань Ман.

Заявив, что НС и народ Вьетнама всегда разделяют и сопровождают своих кубинских коллег, Чан Тхань Ман высоко оценил хорошие отношения между двумя законодательными органами с визитами высокого уровня.

Приветствуя предложение парламента Кубы об организации первой межпарламентской встречи между НС Вьетнама и парламента Кубы в Гаване в ближайшее время, Чан Тхань Мань предложил комитетам двух законодательных органов продолжать тесную координацию для успешного проведения мероприятия.

Вьетнамский НС хочет продолжать укреплять сотрудничество со своим кубинским коллегой в соответствии с подписанным протоколом о сотрудничестве с новым и более широким содержанием и механизмами сотрудничества, сказал Чан Тхань Ман, предложив обеим сторонам активизировать встречи на высоком уровне на всех уровнях, а также между комитетами НС, депутатами и двумя дружественными парламентскими группами для обмена профессиональным опытом в области законодательства, контроля и принятия решений по важным вопросам.

Ожидается, что законодательные органы двух стран будут способствовать повышению своей роли в развитии двусторонних отношений и побуждать министерства, ведомства, местные органы власти и предприятия к активному и эффективному выполнению подписанных договоров и соглашений.

Председатель НС выразил надежду, что стороны продолжат координировать свои действия на многосторонних международных форумах и поддерживать позиции друг друга по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В свою очередь, кубинский лидер отметил, что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - великий идеолог, который много сделал для укрепления дружбы, солидарности и устойчивого сотрудничества между Вьетнамом и Кубой. В частности, глава партии пять раз посещал Кубу и провел важные встречи с главнокомандующим Фиделем Кастро и другими высшими руководителями Кубы.

Глава парламента Кубы выразил уверенность, что партия, государство и народ Вьетнама продолжат преодолевать все трудности и добьются больших достижений как внутри страны, так и на международной арене.

Он подтвердил, что партия, государство и народ Кубы будут и впредь выполнять соглашения о сотрудничестве, чтобы еще больше укрепить всесторонние отношения сотрудничества между двумя странами.

Высоко оценив сотрудничество и регулярные обмены между двумя НС за прошедшее время, кубинский лидер выразил надежду, что в будущем законодательные органы двух стран продолжат расширять обмены делегациями и эффективно подготовятся к организации первой межпарламентской встречи между двумя НС, включая бизнес-форум между двумя странами

ВИА/ИЖВ

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