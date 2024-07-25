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Председатель НС устроил прием для кубинского коллеги
По словам председатель НС Вьетнама, Куба официально носит траур по Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонга с 6 утра 20 июля до полуночи 21 июля, а 22 июля соблюдается национальный траурный этикет. На своем пленарном заседании 19 июля парламент Кубы почтил память Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга минутой молчания. Эти шаги - чрезвычайно искренние и дружеские жесты, которые существуют только между товарищами и братьями.
Председатель НС Вьетнама подчеркнул, что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг всегда с особой любовью относился к Кубе и ее народу. Еще при жизни глава партии всегда подтверждал, что верные и прочные отношения между Вьетнамом и Кубой преодолевают все трудности, постоянно развиваются и способствуют делу справедливости двух народов.
Вьетнам будет поддерживать, продолжать и развивать наследие Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в отношениях с Кубой, пообещал председатель Чан Тхань Ман.
Заявив, что НС и народ Вьетнама всегда разделяют и сопровождают своих кубинских коллег, Чан Тхань Ман высоко оценил хорошие отношения между двумя законодательными органами с визитами высокого уровня.
Приветствуя предложение парламента Кубы об организации первой межпарламентской встречи между НС Вьетнама и парламента Кубы в Гаване в ближайшее время, Чан Тхань Мань предложил комитетам двух законодательных органов продолжать тесную координацию для успешного проведения мероприятия.
Вьетнамский НС хочет продолжать укреплять сотрудничество со своим кубинским коллегой в соответствии с подписанным протоколом о сотрудничестве с новым и более широким содержанием и механизмами сотрудничества, сказал Чан Тхань Ман, предложив обеим сторонам активизировать встречи на высоком уровне на всех уровнях, а также между комитетами НС, депутатами и двумя дружественными парламентскими группами для обмена профессиональным опытом в области законодательства, контроля и принятия решений по важным вопросам.
Ожидается, что законодательные органы двух стран будут способствовать повышению своей роли в развитии двусторонних отношений и побуждать министерства, ведомства, местные органы власти и предприятия к активному и эффективному выполнению подписанных договоров и соглашений.
Председатель НС выразил надежду, что стороны продолжат координировать свои действия на многосторонних международных форумах и поддерживать позиции друг друга по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
В свою очередь, кубинский лидер отметил, что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - великий идеолог, который много сделал для укрепления дружбы, солидарности и устойчивого сотрудничества между Вьетнамом и Кубой. В частности, глава партии пять раз посещал Кубу и провел важные встречи с главнокомандующим Фиделем Кастро и другими высшими руководителями Кубы.
Глава парламента Кубы выразил уверенность, что партия, государство и народ Вьетнама продолжат преодолевать все трудности и добьются больших достижений как внутри страны, так и на международной арене.
Он подтвердил, что партия, государство и народ Кубы будут и впредь выполнять соглашения о сотрудничестве, чтобы еще больше укрепить всесторонние отношения сотрудничества между двумя странами.
Высоко оценив сотрудничество и регулярные обмены между двумя НС за прошедшее время, кубинский лидер выразил надежду, что в будущем законодательные органы двух стран продолжат расширять обмены делегациями и эффективно подготовятся к организации первой межпарламентской встречи между двумя НС, включая бизнес-форум между двумя странами