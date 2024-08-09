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Председатель НС требует ускорить реализацию ключевых проектов развития провинции Донгнай

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман 8 августа провел рабочее заседание с постоянным бюро парткома провинции Донгнай, чтобы обсудить местные социально-экономические показатели и ход реализации проекта международного аэропорта Лонгтхань.
  Председатель НС Чан Тхань Ман выступает на заседании (Фото: ВИA)  
Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул стратегическое положение Донгнай в южном ключевом экономическом регионе, сказав, что провинция имеет развитую транспортную сеть, связанную со многими национальными артериями. Провинция занимает четвертое место по размеру экономики и пятое место по численности населения в стране, а также может похвастаться многочисленными туристическими достопримечательностями и живописными местами.

За первые семь месяцев 2024 года валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) Донгнай увеличился на 6,8 % по сравнению с предыдущим годом. Индекс промышленного производства вырос на 6,98 %, а коммерческая деятельность и сфера услуг - на 12,4 %. Кроме того, в провинции Донгнай были созданы рабочие места для 66 000 человек, а 106 из 120 местных общин соответствовали передовым критериям сельской местности нового типа.

Однако председатель Чан Тхань Ман, что, несмотря на эти достижения, некоторые аспекты не оправдали ожиданий. В частности, освоение государственных инвестиций составило всего 28,28%, что ниже среднего показателя по стране. Он призвал власти провинции провести тщательный анализ, чтобы выявить коренные причины этого дефицита, независимо от того, связаны ли они с процедурными трудностями, неэффективностью процесса торгов, проблемами с компенсацией за переселение, препятствиями при приобретении земли или выбором неквалифицированных подрядчиков.

Заглядывая в будущее, он призвал Донгнай решительно выполнять резолюции, принятые 13-м всевьетнамском партийным съездом и провинциальной партийной коференцией. Он подчеркнул необходимость обеспечить бесперебойную и эффективную реализацию ключевых национальных проектов, включая международный аэропорт Лонгтхань и скоростную автомагистраль Бьенхоа - Вунгтау.

Провинции было рекомендовано продолжить реализацию мер по значительному улучшению условий ведения бизнеса, реформированию административных процедур, повышению рейтинговых показателей провинции, а также внедрению научных технологий и цифровой трансформации.

Он также должен ускорить выделение государственного инвестиционного капитала, привлечь инвестиции в ключевые объекты инфраструктуры, зоны экспортной переработки и индустриальные парки, а также создать благоприятные правовые условия для процветания компаний, сказал он.

Председатель НС призвал уделять больше внимания борьбе с коррупцией и расточительством, а также развитию культуры, спорта и туризма. Образование, здравоохранение, социальное обеспечение и устойчивое сокращение бедности также были названы важнейшими областями, на которых следует сосредоточить внимание.


ВИА/ИЖВ

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