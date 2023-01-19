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Председатель НС РК завершил свой визит во Вьетнам
На переговорах и встречах вьетнамские лидеры приветствовали визит председателя НС РК во Вьетнам в то время, когда две страны повысили уровень своих отношений до всестороннего стратегического партнерства и отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и РК; высоко оценили позитивное развитие во многих аспектах давних двусторонних отношений, подтвержденных временем, наличием многих общих интересов, взаимодополняющих потенциалов и сильных сторон, а также достижениями в области развития за последние 30 лет.
Вьетнамские лидеры подтвердили, что при таких хороших принципах у обеих сторон есть полный потенциал и возможности для развития отношений в ближайшее время.
Вьетнамские лидеры подчеркнули, что обе стороны будут продолжать тесно сотрудничать в целях все более предметного и эффективного развития отношений двустороннего сотрудничества, уделяя особое внимание поощрению визитов, встреч и обменов для развития отношений двух стран; содействовать сотрудничеству между министерствами, ведомствами и местными органами двух стран.
По парламентско-дипломатическому каналу стороны продолжили продвижение достижений сотрудничества за прошедшее время, обмен опытом законотворческой работы по созданию благоприятных условий для бизнеса и населения двух стран.
Председатель НС РК Ким Джин Пё выразил свое удовлетворение быстрым развитием двусторонних отношений, особенно переходом двух сторон к всеобъемлющему стратегическому партнерству; ожидая, что обе стороны будут продолжать продвигать достижения в двусторонних отношениях в области политики, экономики, культуры, народной дипломатии, обороны и безопасности; подтверждая, что РК придает большое значение позиции Вьетнама в новых стратегиях и инициативах с регионом, включая Инициативу солидарности РК-АСЕАН.
Председатель НС РК подтвердил, что он будет и впредь вносить вклад в отношения двух стран, чтобы они постоянно активно и эффективно развивались в течение следующих 30 лет.
Лидеры двух стран договорились в ближайшее время достичь цели увеличения двустороннего товарооборота до 100 млрд. долл. США к 2023 году и 150 млрд. долл. США к 2030 году в более устойчивом и сбалансированном направлении на основе эффективного использования существующих двусторонних и многосторонних торговых соглашений; содействовать сотрудничеству, чтобы РК стала реальным стратегическим партнером Вьетнама в полупроводниковой промышленности; договорились об обменах и развитии сотрудничества в области цифровой трансформации, обеспечения энергетической безопасности и справедливого преобразования энергии для реализации обязательств каждой страны на конференции COOP-22.
По случаю визита председатель НС РК Ким Джин Пё, его супруга и высокопоставленная делегация НС РК посетили Хошимин, где встретились и обсудили ряд вопросов с председателем Народного комитета Фан Ван Маем; посетили ряд корейских предприятий, инвестирующих и ведущих бизнес в городе.
Председатель НС РК также посетил провинцию Ниньбинь, встретился и пообщался с секретарем провинциального комитета партии Ниньбиня Нгуен Тхи Тху Ха, посетил некоторые известные живописные места провинции.
В Хайфоне председатель НС РК Ким Джин Пё и высокопоставленная делегация НС РК посетили и провели встречи в компании LG Electronics Vietnam.
В полдень 17 января в парке высоких технологий Хоалак в Ханое председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ и председатель НС РК Ким Джин Пё перерезали ленточку, чтобы открыть штаб-квартиру Вьетнамского института науки и технологий - символ сотрудничества между двумя странами в области науки, технологий и инноваций.