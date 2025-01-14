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Председатель НС разъясняет институциональные решения для развития науки, технологий и инноваций
По его мнению, в рамках действующей нормативно-правовой базы было создано множество механизмов и стратегий, стимулирующих инвестиции, финансирование и развитие человеческих ресурсов в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Об этом свидетельствуют Закон о науке и технологиях (2013), Закон о поддержке малых и средних предприятий (2017), Закон об образовании (2019), Закон об инвестициях (2020) и Закон о данных (2024).
Однако руководитель НС признал, что правовая система все еще имеет существенные недостатки. Ей не хватает согласованности и последовательности, что приводит к неэффективности механизмов в некоторых областях. Инвестиционные и финансовые механизмы для науки, технологий и инноваций пока не в полной мере способствуют привлечению инвестиций со стороны общества. Кроме того, финансовые механизмы цифровой трансформации остаются сложными, а процессы реализации национальных проектов - медленными и запутанными, отметил он.
Он подчеркнул, что в резолюции Политбюро 57-NQ/TW изложены семь ключевых задач и решений, а также более 100 конкретных задач и решений, в том числе 16, требующих новой политики и механизмов, таких как развитие индустрии искусственного интеллекта, Интернета вещей, строительство центров обработки данных и создание инфраструктуры хранения данных по международным стандартам.
Исходя из этого, председатель НС подчеркнул необходимость сосредоточиться на ключевых задачах и решениях, включая повышение осведомленности и содействие изменению менталитета в отношении роли науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Он отметил, что 10 января партийная делегация НС издала план действий № 3260 по выполнению резолюции 57, в котором определены четкие цели, задачи, обязанности и сроки, а также обеспечены срочные и решительные действия. В нем также уточняется ответственность руководителей, чиновников и работников, поощряется культура инноваций, творчества и ответственности.
Председатель НС Чан Тхань Ман указал на необходимость реформирования процедур законотворчества, усиления децентрализации и административных реформ, а также перехода от ограничительного управления к сбалансированному подходу, сочетающему эффективное управление с поощрением инноваций.
Председатель НС подчеркнул необходимость управления, ориентированного на результат, разрешения пилотных схем по возникающим вопросам, а также корректировки регулирования для новых технологий и бизнес-моделей.
По его словам, в процессе завершения формирования правовой базы в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации необходимо проанализировать и оценить ход реализации соответствующих политик и законов, определив препятствия и проблемы для решения.
Отметив, что с начала 15-го срока полномочий еще не изданы некоторые важные правовые документы, касающиеся науки и технологий и цифровой трансформации, Чан Тхань Ман сказал, что НС рассмотрит утверждение законопроектов в шести ключевых смежных областях, одновременно продолжая рассматривать и создавать новые документы.
Он пообещал, что НС, Постоянный комитет НС и ведомства НС будут эффективно координировать с правительством пересмотр соответствующей правовой и институциональной системы, одновременно способствуя сильному обновлению для повышения качества и эффективности своей работы, следуя указаниям генерального секретаря партии То Лама, чтобы своевременно использовать все возможности.