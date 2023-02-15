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Председатель НС работал с бизнес-делегацией Делового совета ЕС-АСЕАН и EuroCham

Во второй половине дня 14 февраля в Доме Национального собрания (НС) председатель НС Выонг Динь Хюэ провел встречу с бизнес-делегацией Делового совета ЕС-АСЕАН и Евроторговой палаты (EuroCham) Вьетнама, в которую вошли представители почти 50 компаний и корпораций.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Фото: Зоан Тан/ВИА  
Представители делегации, Йенс Рубберт, вице-президент, управляющий директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону банка Landesbank Baden-Wuerttemberg, и Ален Кани, президент EuroCham, выразили глубокую заинтересованность европейского бизнес-сообщества во вьетнамском рынке, рассматривая Вьетнам как ведущую и новаторскую страну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Юго-Восточной Азии. По их мнению, благодаря темпу роста 8% в 2022 году Вьетнам становится местом для инвестиций и торговли для стран всего мира.

Подчеркнув роль АСЕАН, г-н Йенс Рюбберт сказал, что Вьетнам является идеальным направлением, надеясь, что наряду с Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) получит дальнейшее развитие в ближайшем будущем, чтобы Вьетнам мог укрепить сотрудничество с Деловым советом ЕС-АСЕАН.

Ален Кани подчеркнул адаптируемость страны к цифровым преобразованиям и развитию «зеленой» экономики. Это также является основным содержанием повестки дня EuroCham, поэтому обе стороны могут содействовать сотрудничеству в развитии зеленой экономики. Он выразил надежду поддержать Вьетнам в процессе достижения нулевых выбросов к 2050 году путем разработки политики, законов, передачи технологий, доступа к доступному финансированию...

Что касается «зеленого перехода», и цели нулевых выбросов к 2050 году, представитель бизнеса ЕС хотел узнать о стратегии Вьетнама по продвижению этой цели, а также о правовой базе, развертывании оффшорной ветровой энергии, возобновляемых источников энергии, о политике поддержки Вьетнама в доступе к новым лекарствам, изобретательским лекарствам и передовым медицинским услугам.

Выслушав комментарии, председатель НС подтвердил, что Вьетнам придает большое значение отношениям с Европейским Союзом (ЕС) - ведущим важным партнером во внешней политике Вьетнама.

Выонг Динь Хюэ подтвердил, что во всех своих решениях НС Вьетнама направлено на обеспечение быстрого и устойчивого развития, содействие все более активной, активной и эффективной интеграции Вьетнама в регион и мир, поставив людей и бизнес в центр каждого решения.

Одним из обязательств Вьетнама является дальнейшее улучшение инвестиционной и деловой среды с целью повышения конкурентоспособности, производительности и эффективности экономики, создание все самых благоприятных условий для всех инвесторов и бизнеса в долгосрочном, стабильном и устойчивом развитии во Вьетнаме.

Подчеркнув, что «Ваш успех — это успех Вьетнама», председатель НС поделился тем, что Вьетнам сместил акцент в привлечении ПИИ на стратегию сотрудничества и партнерства в сфере иностранных инвестиций.

Что касается цифровой трансформации и цифровой экономики, председатель НС заявил, что Вьетнам поставил цель, согласно которой к 2025 году цифровая экономика будет составлять около 20% от общего объема ВВП, а к 2030 году - около 30% ВВП. Цифровая экономика – это потенциальное поле Вьетнама с масштабом более 50 млрд долларов США и темпами роста 16-18% в год.

По этому поводу Выонг Динь Хюэ также предложил Деловому совету ЕС-АСЕАН и EuroCham во Вьетнаме активно лоббировать европейские страны, чтобы они скорее ратифицировали Соглашение о защите инвестиций Вьетнам – ЕС, сняли предупреждение в отношении экспорта водной продукции Вьетнама. Чем раньше это произойдет, тем больше практической пользы они принесут бизнес-сообществу, фермерам и потребителям с обеих сторон.

ВИА/ИЖВ

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