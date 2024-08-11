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Председатель НС просит плодотворно организовать административные единицы

10 августа председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман потребовал активизировать работу по организации административных единиц уездного и общинного уровня, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
  Председатель НС Чан Тхань Ман выступает с речью на конференции по объявлению резолюции Постоянного комитета НС 1104/NQ-UBTVQH15 в провинции Намдинь 10 августа. Фото: ВИA  
Он обратился с просьбой, присутствуя на конференции, посвященной объявлению резолюции Постоянного комитета НС 1104/NQ-UBTVQH15 о создании административных единиц уездного и общинного уровня на 2023-2025 гг. в северной провинции Намдинь, которая является одним из первых трех населенных пунктов в стране, выполняющих эту задачу в данный период.

Согласно этой резолюции, Постоянный комитет НС решил объединить всю территорию и население уезда Милок с городом Намдинь. Он также принял решения о создании и организации административных единиц коммунального уровня в городе Намдинь, а также об организации таких единиц в уездах Вубан, Ийен, Намчык, Суанчыонг, Нгиахынг, Хайхау и Жаотхуи.

Резолюция вступит в силу 1 сентября этого года. После реорганизации в провинции Намдинь будет девять административных единиц уездного уровня (один город и восемь уездов) и 175 общинного уровня (146 общин, 14 кварталов и 15 городков).

По словам председателя НС, издание резолюции 1104 направлено на концентрацию местных ресурсов, оптимизацию потенциала и преимуществ, расширение пространства развития, укрепление региональных связей, привлечение инвестиций, создание нового импульса развития, ускорение роста и реструктуризации экономики, а также улучшение качества материальной и духовной жизни людей.

Перестройка улучшит баланс и гармонию в распределении населения, создаст стройный аппарат политической системы, будет способствовать повышению эффективности и чувства ответственности государственных служащих и государственных работников, чтобы они могли лучше служить людям и предприятиям, особенно в условиях децентрализации власти в пользу местных администраций, отметил он.

Сильная община будет способствовать созданию сильного уезда, а сильный уезд - сильной провинции, которая в свою очередь будет способствовать созданию сильной страны, заявил он.

Председатель НС высоко оценил успех провинции Намдинь в достижении консенсуса между местными кадрами, членами партии и населением, что является очень важным вопросом, поскольку реорганизация административных единиц призвана способствовать развитию целевых общин и уездов.

Высоко оценив усилия провинции и выдающиеся результаты работы, он попросил местные органы и подразделения продолжить распространение резолюции 1104, чтобы кадры, члены партии и население могли быть полностью осведомлены и активно участвовать в реорганизации для достижения наилучших результатов.

Председатель НС также поручил партийным комитетам всех уровней, администрациям и комитетам Отечественного фронта Вьетнама в Намдине понять чаяния кадровых работников, членов партии, государственных служащих, бюджетников и рабочих, особенно тех, кто был сокращен в результате реорганизации, чтобы принять соответствующие решения и оказать надлежащую помощь.

Председатель НС выразил надежду, что провинция успешно выполнит резолюцию, сохранит стабильность для быстрого, всестороннего и устойчивого социально-экономического развития, обеспечит оборону - безопасность и построение политической системы, и таким образом вскоре достигнет цели стать одним из важных центров развития на юге дельты Красной реки.

ИЖВ/ВИА

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