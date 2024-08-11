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Председатель НС просит плодотворно организовать административные единицы
Согласно этой резолюции, Постоянный комитет НС решил объединить всю территорию и население уезда Милок с городом Намдинь. Он также принял решения о создании и организации административных единиц коммунального уровня в городе Намдинь, а также об организации таких единиц в уездах Вубан, Ийен, Намчык, Суанчыонг, Нгиахынг, Хайхау и Жаотхуи.
Резолюция вступит в силу 1 сентября этого года. После реорганизации в провинции Намдинь будет девять административных единиц уездного уровня (один город и восемь уездов) и 175 общинного уровня (146 общин, 14 кварталов и 15 городков).
По словам председателя НС, издание резолюции 1104 направлено на концентрацию местных ресурсов, оптимизацию потенциала и преимуществ, расширение пространства развития, укрепление региональных связей, привлечение инвестиций, создание нового импульса развития, ускорение роста и реструктуризации экономики, а также улучшение качества материальной и духовной жизни людей.
Перестройка улучшит баланс и гармонию в распределении населения, создаст стройный аппарат политической системы, будет способствовать повышению эффективности и чувства ответственности государственных служащих и государственных работников, чтобы они могли лучше служить людям и предприятиям, особенно в условиях децентрализации власти в пользу местных администраций, отметил он.
Сильная община будет способствовать созданию сильного уезда, а сильный уезд - сильной провинции, которая в свою очередь будет способствовать созданию сильной страны, заявил он.
Председатель НС высоко оценил успех провинции Намдинь в достижении консенсуса между местными кадрами, членами партии и населением, что является очень важным вопросом, поскольку реорганизация административных единиц призвана способствовать развитию целевых общин и уездов.
Высоко оценив усилия провинции и выдающиеся результаты работы, он попросил местные органы и подразделения продолжить распространение резолюции 1104, чтобы кадры, члены партии и население могли быть полностью осведомлены и активно участвовать в реорганизации для достижения наилучших результатов.
Председатель НС также поручил партийным комитетам всех уровней, администрациям и комитетам Отечественного фронта Вьетнама в Намдине понять чаяния кадровых работников, членов партии, государственных служащих, бюджетников и рабочих, особенно тех, кто был сокращен в результате реорганизации, чтобы принять соответствующие решения и оказать надлежащую помощь.
Председатель НС выразил надежду, что провинция успешно выполнит резолюцию, сохранит стабильность для быстрого, всестороннего и устойчивого социально-экономического развития, обеспечит оборону - безопасность и построение политической системы, и таким образом вскоре достигнет цели стать одним из важных центров развития на юге дельты Красной реки.