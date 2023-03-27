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Председатель НС провел рабочую встречу с Постоянным бюро провинциального партийного комитета Биньтхуан
Согласно отчету провинциального партийного комитета Биньтхуан, после пандемии COVID-19, в 2022 году и первом квартале 2023 года экономика провинции восстанавливается быстро и относительно равномерно по всем 3 направлениям: промышленность, туризм и сельское хозяйство. Темпы роста валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) достиг 7,75%.
При этом группа сельского хозяйства – лесного хозяйства - рыбного хозяйства увеличилась на 2,5%; промышленность - строительство увеличились на 6,66%; услуги увеличились на 14,88%. Провинция достигла и перевыполнила 16 из 17 ключевых запланированных показателей. Экспортный оборот товаров достиг 775,9 млн. долл. США (рост на 23,09% по сравнению с 2021 годом). Импортный оборот достиг 1. 341,93 млн. долл. США (рост на 15,5% по сравнению с 2021 годом).
Выступая на рабочей встрече, председатель НС Выонг Динь Хюэ поздравила провинцию Биньтхуан с с успешным проведением открытия Национального года туризма на тему «Биньтхуан – Зеленая конвергенция» днем ранее.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил успехи, достигнутые парторганизацией, властями и жителями Биньтхуан. Он потребовал от местных властей срочно завершить досье, представить его на утверждение и эффективно реализовать проект планирования провинции Биньтхуан на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года.
Ранее, утром того же дня председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ возложил венок и зажег благовония к памятнику президента Хо Ши Мина в музее Хо Ши Мина, посетив исторический комплекс Школы Зуктхань в городе Фантхиет провинции Биньтхуан.