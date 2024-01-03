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Председатель НС провел рабочую встречу с постоянным бюро парткома провинции Бариа-Вунгтау
Предлагая дополнительное содержание в ориентации местного развития, председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что провинции следует уделить особое внимание продвижению своих преимуществ в расширении связей и сотрудничества для регионального развития и укрепления позиции провинции, ее всестороннего развития, чтобы она стала национальным центром морской экономики и вошла в группу пяти ведущих в стране местностей развития морской экономики к 2030 году.
Провинции необходимо координировать действия с Министерством транспорта и путей сообщения для завершения транспортных маршрутов, соединяющих провинцию с восточной частью южного Вьетнама, способствуя содействию региональным связям, инвестировать в проекты, способствующие развитию сектора морской экономики провинции, построить промышленные, городские, сервисные и логистические пояса, связанные с транспортными коридорами...
Он отметил, что в середине декабря 2023 года премьер-министр утвердил генеральный план развития Бариа-Вунгтау на период 2021-2030 годов с видением до 2050 года. План ставит перед собой общую цель - к 2030 году превратить провинцию в один из важнейших центров развития юго-восточного региона, национальный морской экономический центр и один из пяти ведущих морских экономических регионов страны.
Для достижения этих целей председатель НС Выонг Динь Хюэ рекомендовал, чтобы населенный пункт продолжал зонировать свои социально-экономические пространства и пространства городского развития в многофункциональном и многоцентровом направлениях соответственно. Он также подчеркнул необходимость развития мультимодального транспорта. Провинция должна обновить и усилить существующий драйвер роста и стимулировать формирование новых факторов роста, особенно с точки зрения инноваций, креативности и цифровой трансформации.
На рабочей всрече провинция выдвинула ряд предложений по созданию зоны свободной торговли, связанной с морским портом в районе Каймеп Ха, инвестициям в инфраструктуру острова Кондао, реализации проекта "Поясной путь № 4" в Хошимине и грузовой железной дороги Бьенхоа-Вунгтау, соединяющей морской порт Каймеп-Тхивай.
В период 2021-2023 годов Бариа-Вунгтау продемонстрировал средний темп роста ВРВП на 5,94% и лидировал по показателю ВРВП на душу населения - 8 078 долларов США в 2023 году.