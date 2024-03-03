НОВОСТИ
Председатель НС провел рабочую встречу с постоянным бюро парткома Кханьхоа
Согласившись с ориентирами и задачами, поставленными местными властями на 2024 и последующие годы, председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что превращение Кханьхоа в город центрального подчинения, региональный центр связи и основные ворота к Восточному морю, Центральному нагорью и южно-центральному прибрежному региону является важной политической задачей, имеющей многогранное значение для партийного комитета, властей и населения Кханьхоа, а также всей страны.
Он призвал населенный пункт сосредоточить усилия на эффективном выполнении ряда ключевых задач, в том числе на поддержании двузначного роста, возможном перевыполнении поставленной цели за счет реализации конкретных программ и планов.
Населенный пункт должен обратить внимание на развитие прибрежных районов в прорывном направлении, стремясь к быстрому и устойчивому росту, а также ускорить программу строительства деревни нового типа, сосредоточившись на развитии районов Кханьшон и Кханьвинь в экологические горные города к 2030 году, сказал чиновник.
Помимо развития зеленой экономики и туризма, Кханьхоа должна уделять внимание развитию объектов промышленной инфраструктуры, промышленных кластеров, логистических центров, морских портов и цифровой инфраструктуры для развития высококачественных секторов услуг, что позволит создать рабочие места и увеличить доходы местных жителей, а также повысить производственный потенциал региона, подчеркнул Выонг Динь Хюэ.
Провинция должна хорошо провести административные реформы, особенно улучшить инвестиционный и деловой климат; ускорить цифровую трансформацию; а также мобилизовать и использовать все ресурсы для развития трех ключевых зон - района залива Ванфонг, города Нячанг и района залива Камрань, и четырех экономических коридоров - экономического коридора Север-Юг, экономического коридора Восток-Запад, экономического коридора Нячанг - Зиенкхань - Кханьвинь и экономического коридора Камрань - Камлам - Кханьшон - для создания прорывов, добавил он.