Председатель НС провёл проверку подготовки к выборам в городе Хайфон

Председатель НС Чан Тхань Ман выступает с речью (Фото: ВИА)

Члены делегации отметили и высоко оценили проактивность и серьёзный подход городских властей к руководству, координации и организации выполнения избирательных задач. Избирательная работа в городе ведётся синхронно, с чётким определением приоритетных задач, в строгом соответствии с инструкциями и установленными сроками; ряд направлений реализован досрочно, что создаёт важную основу для предстоящего пикового этапа.

Выступая на рабочем совещании, Председатель НС потребовал уделять пристальное внимание работе на низовом уровне; подготовить исчерпывающие планы и меры по обеспечению безопасности, общественного порядка и медицинского сопровождения, чтобы выборы прошли в условиях абсолютной безопасности; усилить контроль и надзор, своевременно решать возникающие на местах трудности и проблемы.

Он отметил, что данные выборы имеют определённую специфику в связи с объединением административных единиц, внедрением двухуровневой модели местной власти, формированием нового аппарата с новыми кадрами, новыми требованиями и задачами. В этой связи, подчеркнул он, недопустимы самоуверенность и небрежность. Министерству внутренних дел и Центральному комитету Отечественного фронта Вьетнама рекомендовано активизировать обучение кадров и информационно-разъяснительную работу, мобилизовать население к участию в голосовании, обеспечивая реализацию прав и обязанностей граждан и выбор действительно достойных представителей, выражающих волю и чаяния народа.

Председатель НС, Председатель Национального избирательного совета Чан Тхань Ман потребовал завершить и обеспечить качественное и своевременное размещение официальных списков кандидатов и их кратких биографий; организовать перекрёстную проверку во избежание ошибок в информации, фотографиях, анкетных данных и местах размещения списков. «Необходимо быть предельно внимательными даже в самых мелких вопросах, чтобы избежать незначительных ошибок, способных привести к серьёзным последствиям», — подчеркнул он.

По словам Председателя НС, это первые выборы, при которых цифровая трансформация широко применяется от центрального до местного уровня при составлении списков избирателей и оформлении кандидатских документов, что неизбежно создаёт определённые сложности. В настоящее время Национальный избирательный совет поручил соответствующим органам срочно завершить систему цифровой отчётности о количестве проголосовавших в день выборов, чтобы провести практическое обучение на местах до 15 марта. Министерство общественной безопасности интегрировало информацию о кандидатах в депутаты НС и Народных советов в систему VNeID и издало Решение № 713, регламентирующее порядок выдачи электронных удостоверений для голосования по месту пребывания. Председатель НС предложил городу обновить информацию и дополнительно провести обучение кадров по данным вопросам.

Что касается кадров из числа центральных органов, баллотирующихся в регионе, в Хайфоне создано 7 избирательных округов, и 9 представителей центральных органов выдвинуты для участия в выборах. Председатель НС рекомендовал уделить особое внимание информационной работе о кандидатах, чтобы избиратели располагали полной информацией и могли выбрать действительно достойных и отвечающих установленным требованиям представителей.

Секретарь городского партийного комитета Хайфона Ле Тьен Чау подчеркнул, что конкретные и своевременные указания Председателя НС Чан Тхань Мана являются важной основой для проведения выборов в строгом соответствии с законом, безопасно и на высоком организационном уровне, чтобы они стали подлинным всенародным праздником. Город осознаёт, что это не только ключевая политическая задача, но и важная веха в укреплении эффективности политической системы. До дня голосования предстоит значительный объём работы, поэтому руководящие органы по выборам на всех уровнях должны оперативно и строго реализовать указания, обеспечить соблюдение сроков и качества, с решимостью успешно провести выборы депутатов НС XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.

Ранее, днём 26 февраля, в ходе инспекции 8-го избирательного участка квартала Хайан города Хайфон Председатель НС Чан Тхань Ман, также являющийся Председателем Национального избирательного совета, отметил, что подготовка к выборам в целом ведётся тщательно; руководящие документы своевременно доведены до исполнителей, трудностей и препятствий не возникает. Он также положительно оценил активное внедрение цифровой трансформации на местном уровне, в том числе использование программного обеспечения для управления списками избирателей во избежание дублирования.

Председатель НС предложил местным властям усилить подготовку, обучение и инструктаж сотрудников, участвующих в избирательной работе, чтобы они чётко владели процедурами и выполняли их без ошибок. Городскому избирательному совету рекомендовано активизировать широкую разъяснительную работу, способствуя повышению осведомлённости граждан об их правах и значении выборов.

Одновременно подчёркнута необходимость создания максимально благоприятных условий для личного участия избирателей в голосовании; тщательной проверки специальных категорий избирателей, таких как граждане, работающие вдали от места регистрации, временно проживающие лица, пожилые люди и другие, с тем чтобы никто не был лишён права голоса; обеспечения абсолютной безопасности и недопущения использования выборов в противоправных целях.