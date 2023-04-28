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Председатель НС провел переговоры с руководителями парламента Уругвая
Сразу после церемонии приветствия председатель НС Выонг Динь Хюэ провел переговоры с председателем Сената Беатрис Аргимоном и спикером Палаты представителей Себастьяном Андухаром.
На переговорах председатель Сената и Спикер Палаты представителей Уругвая выразили свою радость по поводу приветствия председателя НС Выонг Динь Хюэ и высокопоставленную делегацию НС Вьетнама с официальным визитом в Уругвай, подтвердив, что руководство уругвайского парламента придает большое значение официальному визиту в Уругвай и выразив уверенность, что визит будет способствовать укреплению дружеского сотрудничества между Вьетнамом и Уругваем.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ поблагодарил уругвайский парламент за уважительный, сердечный и заботливый прием, подчеркнув, что это визит Вьетнама на самом высоком уровне в Уругвай за последние 30 лет с тех пор, как две страны установили дипломатические отношения и происходит по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Визит свидетельствует об особом уважении Вьетнама к укреплению связей с традиционными друзьями в Латинской Америке и его стремление развивать всестороннее сотрудничество с Уругваем по всем каналам, уровням и областям, способствуя продвижению отношений сотрудничества между Вьетнамом и Уругваем в качестве модели в отношениях Юг-Юг. .
Визит демонстрирует признательность Вьетнама за укрепление связей со странами- традиционными друзьями в Латинской Америке и желание развивать всестороннее сотрудничество с Уругваем по всем каналам, уровням и секторам, способствуя продвижению сотрудничества между Вьетнамом и Уруки в качестве модели в отношениях Юг-Юг.
Руководители парламента Уругвая выразили свое восхищение героической историей и героической борьбой за независимость, а также богатой культурой Вьетнама; высоко оценили усилия Вьетнама в процессе восстановления, строительства и развития и достигнул многих важных сегодняшних достижений; сказал, что уругвайские политики независимо от политических партий заинтересованы и хотят развивать отношения с Вьетнамом.
Руководители парламента Уругвая оценили Вьетнам как одну из динамично развивающихся стран с важной ролью и позицией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в мире; считали, что сотрудничество с Вьетнамом является прекрасной возможностью для процесса региональной и международной интеграции Уругвая; подтвердив, что открытие посольства Уругвая в Ханое демонстрирует решимость Уругвая и его усилия по укреплению двусторонних отношений в целях построения долгосрочных отношений; в то же время подтвердив, что Уругвай как член Южноамериканского общего рынка хочет, чтобы этот блок продолжал расширять многостороннее и межрегиональное сотрудничество, в том числе в Юго-Восточной Азии и с Вьетнамом.
Высоко оценив позицию и роль Уругвая в южноамериканском регионе и в международных организациях, председатель НС заявил, что потенциал и возможности для сотрудничества между двумя странами огромны.
Председатель НС предположил, что в ближайшее время две страны будут координировать свои действия для организации конструктивных и практических мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений, восстановления и содействия эффективному обмену делегациями высокого уровня и министерствами и ведомствами, эффективной организации механизмов двустороннего сотрудничества.
Председатель НС выразил свою радость, что торгово-экономические отношения между двумя странами сохраняют динамику роста и что еще есть место, потенциала для сотрудничества и в будущем, обе стороны должны продолжать развивать торговые отношения в двусторонних и многосторонних рамках, стремиться увеличить общий товарооборот двух стран; поощрять и создавать условия для бизнеса двух стран для сотрудничества, выхода на рынки друг друга, использования взаимодополняющих сил в области крупного животноводства, агрорыболовной перерабатывающей промышленности, технологической биологии-генетики, финансово-банковских услуг, логистики, информационные технологии, управления строительством, консультации по строительству и обучения строительству...
Председатель НС подчеркнул, что Вьетнам готов выступать в качестве моста для инвестиционной и торговой деятельности Уругвая и стран Юго-Восточной Азии с населением почти 700 миллионов человек.
Соответственно, председатель НС предложил Уругваю и членам Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) в ближайшее время завершить процедуры внутренних консультаций и вскоре вместе в Вьетнамом объявим о запуске Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом -МЕРКОСУР намерен продолжать развивать сотрудничество между двумя организациями АСЕАН-МЕРКОСУР и между двумя регионами Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Что касается парламентского сотрудничества, руководители парламента Уругвая подчеркнул, что подписание соглашения о сотрудничестве двумя парламентами во время этого визита свидетельствует об особым уважении как Сената, так и нижней палаты Уругвая, политических партий в парламенте Уругвая к укреплению отношений сотрудничества с Вьетнамом, чтобы обе стороны продвигали и углубляли отношения сотрудничества между двумя законодательными органами; выразив надежду, что обе стороны будут эффективно реализовывать это соглашение о сотрудничестве, способствовать укреплению политического доверия и взаимопонимания между двумя странами, а также способствовать устойчивому сотрудничеству между Вьетнамом и Уругваем.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ и руководители парламента Уругвая договорились, что в ближайшее время обе стороны продолжат укреплять контакты и обмениваться делегациями на всех уровнях.