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Председатель НС провел переговоры с председателем Сената Филиппин
Председатель НС Вьетнама выразил уверенность, что под руководством председателя Сената и Спикера Палаты представителей Филиппины станут более процветающими, а их роль и положение повысятся в регионе и мире.
Он выразил признательность за принятие резолюции, назвав ее историческим событием в двусторонних отношениях, а также в отношениях между парламентами двух стран.
Со своей стороны, председатель Сената Филиппин Хуаном Мигелем Субири сказал, что официальный визит председателя НС Хюэ на Филиппины вносит положительный вклад в дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Вьетнамом и Филиппинами, а также между их законодательными органами, подчеркнув, что Вьетнам является единственным стратегическим партнером Филиппин в АСЕАН.
Он поблагодарил Вьетнам за то, что он всегда был стабильным поставщиком риса для его страны, чтобы помочь ей обеспечить продовольственную безопасность, выразив надежду, что во Вьетнам будет экспортироваться больше филиппинской продукции для поддержания торгового баланса.
Два официальных лица высоко оценили отношения сотрудничества между двумя законодательными органами как на двусторонней, так и на многосторонней основе, подтвердив центральную роль парламентского сотрудничества в развитии многосторонних и двусторонних отношений между странами.
Они договорились на постоянной основе поддерживать обмен делегациями между двумя законодательными органами, а также обмен опытом между комитетами по законотворческой и надзорной работе; и расширять консультации, координацию и взаимную поддержку в многосторонних механизмах сотрудничества.
Что касается многостороннего сотрудничества, обе стороны подчеркнули необходимость активной координации для укрепления солидарности, позиции и центральной роли АСЕАН в решении традиционных и нетрадиционных проблем безопасности, включая безопасность на море, предотвращение стихийных бедствий и реагирование на изменение климата.
Что касается Восточного моря, председатель НС предложил двум странам поддержать позицию АСЕАН, эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и настаивать на заключении Кодекса поведения (COC) на основе Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
Официальные лица заявили, что в настоящее время торговля является ярким пятном в двусторонних отношениях, и договорились продолжать делать сотрудничество в области обороны и безопасности одним из столпов двусторонних отношений, а также и далее расширять инвестиции и сотрудничество.
На переговорах филиппинские сенаторы также упомянули о возможности сотрудничества и обмена опытом между двумя странами в области морской безопасности, изменения климата и предотвращения стихийных бедствий.