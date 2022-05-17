Председатель НС провел переговоры с лаосским коллегой

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и лаосский коллега Сайсомфон Фомвихан провели переговоры 16 мая. Фото: ВИА Руководитель законодательного органа Лаоса высоко оценил значение визита Выонг Динь Хюэ в Лаос в «Год солидарности и дружбы» между Вьетнамом и Лаосом. В 2022 году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами и 45 лет со дня подписания вьетнамско-лаосского договора о дружбе и сотрудничестве.

Это также самая высокая делегация иностранного Национального собрания, посетившая Лаос после 11-го съезда Народно-революционной партии Лаоса и вступления в срок полномочий Национального собрания 9-го созыва Лаоса.

Со своей стороны, Выонг Динь Хюэ поздравил лаосскую партию, государство и народ с большими и всесторонними достижениями, которых они достигли за эти годы, включая вклад лаосского Национального собрания.

Он подтвердил, что Вьетнам всегда искренне поддерживает и сопровождает Лаос в преодолении всех трудностей и вызовов, продолжении устойчивого развития и повышении роли и положения на международной арене.

Два лидера подчеркивают, что перед лицом сложных событий в международной и региональной ситуации Вьетнам и Лаос ясно видят ценность сохранения и уникального добрососедства, тесного, лояльного и уникального развития отношений между ними.

Два председателя Национальных собраний выразили свое восхищение хорошим развитием отношений сотрудничества между двумя странами и двумя Национальными собраниями. Преодолевая трудности и препятствия, вызванные пандемией COVID-19 в последнее время, обе стороны предприняли совместные усилия для поддержания регулярных визитов, контактов на высоком уровне и механизмов двустороннего сотрудничества по всем каналам.

Даже в условиях пандемии были сохранены темпы развития торговли и инвестиций. Двусторонний товарооборот за первые четыре месяца 2022 года составил 558,2 млн долларов США, что на 20,2% больше, чем за тот же период 2021 года. Вьетнам сохраняет свою позицию третьего по величине прямого инвестора в Лаосе с 214 действующими проектами и общим капиталовложением около 5,33 млрд. долларов США.

Стороны договорились работать вместе для эффективной реализации договоренностей и результатов недавних визитов на высоком уровне, включая Стратегическое соглашение о сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом на период 2021-2030 годов и соглашение о двустороннем сотрудничестве между двумя странами в период 2021-2025 гг.

Они также договорились продолжать укреплять сотрудничество в области обороны, безопасности и пограничных вопросов для эффективного решения традиционных и нетрадиционных вызовов безопасности, повышать эффективность сотрудничества в области образования и обучения и развивать качественные человеческие ресурсы, укреплять сотрудничество между местностями, межличный обмен и создавать более благоприятные условия для граждан и предприятий каждой страны в проживании, обучении и ведении бизнеса на территории друг друга, а также для развития торгового и инвестиционного сотрудничества.

Что касается направления сотрудничества в будущем, стороны договорились содействовать обмену делегациями и контактам между руководителями НС и между комитетами НС двух стран, парламентскими группами дружбы, группами депутатов НС-женщин и группами молодых депутатов.

Стороны договорились продолжать традицию тесной координации и взаимной поддержки на международных, региональных и субрегиональных форумах Меконга, включая межпарламентские форумы, такие как Межпарламентский союз (МПС), Межпарламентская ассамблея Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (AIPA), Азиатско-тихоокеанский парламентский форум (APPF) и Франкоязычный парламентский союз (APF). Обе стороны пришли к договоренности об совершенствования процедуры по поднятию механизма сотрудничества между законодательными органами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи на уровень председателя, планируется с 2023 года.

После переговоров лидеры двух стран подписали соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Национальным собранием Лаоса на период 2022-2026 годов, были подписаны и обменялись рядом документов о сотрудничестве, в том числе Соглашение о сотрудничестве между канцеляриями НС Вьетнама и Лаоса и рабочие протоколы по закупке электроэнергии из Лаоса.

На встрече Выонг Динь Хюэ сообщил о передаче в подарок Секретариату НС Лаоса партию компьютеров, проекторов и камер, также компьютеров, книг и учебного оборудования провинциальной школе-интернате Тямпасак, школе дружбы и ассоциации вьетнамцев в четырех южных провинциях Лаоса.



