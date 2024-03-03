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Председатель НС присутствовал на церемонии объявления о генеральном плане до 2045 года нового городского района Камлам
Согласно плану, новый городской район Камлам в уезде Камлам имеет общую природную площадь в 54.719 гектаров, исключая лагуну Тхуйчиеу.
Район включает в себя множество характеристик, таких как городской район с международным аэропортом, который развивается в умную, инновационную городскую модель национального уровня с международным взаимодействием.
Новый городской район Камлам развивается в соответствии с городской моделью, сосредоточенной в районе дельты, с развитием туризма в восточной прибрежной полосе, связанным с сохранением эндемического ландшафта лагуны Тхуйчиеу, залива Камрань, пляжа Байзай и экологических ценностей гор и лесов на севере и западе.
Выступая на мероприятии, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха сказал, что данное объявление призвано создать новые мотивы для привлечения инвестиций в развитие Камлам, превратить его в полюс роста юга Кханьхоа и южно-центрального региона, способствуя превращению Кханьхоа в город центрального подчинения.
По его словам, обладая уникальным геоэкономическим положением и гармоничной межрегиональной транспортной системой, включающей автомобильные и железные дороги, аэропорты и море, Кханьхоа имеет все условия для того, чтобы стать крупномасштабным городским районом, центром логистических связей и полюсом роста южно-центрального региона и Центрального нагорья, как это определено в резолюции Политбюро № 09-NQ/TW.
Высоко оценив усилия Кханьхоа по разработке плана, он сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о корректировке плана города Нячанг, который должен быть утвержден к 100-летию основания города.
Он попросил Кханьхоа усердно работать над оптимизацией и повышением эффективности прорывной и специальной политики, предусмотренной резолюцией НС № 55/2022/QH15 от 11 июня 2022 года.
Заместитель премьер-министра подчеркнул, что Камлам, прибрежный город, уязвимый к изменению климата, должен применять меры по решению текущих проблем, с которыми сталкиваются подобные города, таких как загрязнение воды, транспортные заторы, эрозия и наводнения, строго соблюдая правила по защите прибрежной зоны и окружающей среды, а также по адаптации к изменению климата.
В то же время Кханьхоа должна продемонстрировать высокие показатели по расчистке территории и переселению в рамках проекта, обеспечивая местному населению возможность пользоваться ценностями района и улучшать условия жизни, потребовал он.