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Председатель НС принял участие в юбилее Вьетнамской финансовой академии
На церемонии Председатель НС Выонг Динь Хюэ от имени руководителей Партии и Государства вручил Финансовой академии третий Орден Труда первой степени.
Выступая с речью, Председатель НС Вьетнама направил поколениям учителей слова благодарности и самые теплые поздравления по случаю Дня вьетнамского учителя. От имени руководителей Партии и Государства Председатель НС поздравил Финансовую академию с ее достижениями.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил желание, чтобы Финансовая академия продолжала исследовать и усваивать взгляды и курсы Партии, политику и законы Государства, конкретизировать миссию, видение и цели в стратегии развития академии. Студентам необходимо постоянно совершенствовать свое мышление и создавать новые изменения, чтобы адаптироваться к требованиям эпохи.
По этому случаю академия объявила о своем решении создать Фонд развития образования Там-Тай-Тьинь, который будет выплачивать стипендии малоимущим талантливым студентам и поддерживать стартапы и инновации. Председатель НС Выонг Динь Хюэ подарил академии 60 компьютеров и учебное оборудование и передал в фонд 100 млн. донгов (4100 долл. США).