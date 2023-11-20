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Председатель НС принял участие в юбилее Вьетнамской финансовой академии

19 ноября член Политбюро, Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ присутствовал на церемонии празднования 60-летия со дня основания Финансовой академии и получения третьего Ордена Труда первой степени.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ вручает Вьетнамской финансовой академии орден Труда первой степени. Фото: ВИA  
В мероприятии также приняли участие бывшие Председатели НС Нгуен Шинь Хунг и Нгуен Тхи Ким Нган, член ЦК КПВ, Заместитель председателя НС Нгуен Дык Кхай, бывшие руководители Партии и Государства, члены ЦК КПВ, руководители министерств, ведомств, центральных отделов и местностей.

На церемонии Председатель НС Выонг Динь Хюэ от имени руководителей Партии и Государства вручил Финансовой академии третий Орден Труда первой степени.

Выступая с речью, Председатель НС Вьетнама направил поколениям учителей слова благодарности и самые теплые поздравления по случаю Дня вьетнамского учителя. От имени руководителей Партии и Государства Председатель НС поздравил Финансовую академию с ее достижениями.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил желание, чтобы Финансовая академия продолжала исследовать и усваивать взгляды и курсы Партии, политику и законы Государства, конкретизировать миссию, видение и цели в стратегии развития академии. Студентам необходимо постоянно совершенствовать свое мышление и создавать новые изменения, чтобы адаптироваться к требованиям эпохи.

По этому случаю академия объявила о своем решении создать Фонд развития образования Там-Тай-Тьинь, который будет выплачивать стипендии малоимущим талантливым студентам и поддерживать стартапы и инновации. Председатель НС Выонг Динь Хюэ подарил академии 60 компьютеров и учебное оборудование и передал в фонд 100 млн. донгов (4100 долл. США).

ВИА/ИЖВ

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