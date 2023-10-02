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Председатель НС принял участие в церемонии, посвященной 60-летию города Винь

На мероприятии присутствовал председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ. Вечером 30 сентября на площади Хо Ши Мина (город Винь, провинция Нгеан) власти города Винь провели торжественную церемонию празднования 60-летия своего основания и 235-летия Фыонг Хоанг Чунг До, получения Ордена Независимости второй степени.

На мероприятии присутствовал председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ.

В мероприятии также приняли участие бывший член Политбюро, бывший председатель НС Нгуен Шинь Хунг, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чак, действующие и бывшие руководители министерств и ведомств, руководители провинции Нгеан и города Винь в разные периоды и др.

Выступая на церемонии, председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил всестороннее развитие города Винь за последние 60 лет, особенно за 10 лет реализации Резолюции Политбюро №26-NQ/TW о направлениях и задачах развития провинции Нгеан до 2020 года.

Председатель НС подчеркнул, что город Винь должен проявлять инициативу и творчество в ходе реализации прорывных задач и решений для быстрого и устойчивого экономического развития, при этом необходимо основываться на науке, технологиях и инновациях. Город должен стремиться стать умным и современным городом, центром стартапов и инноваций в северной части центрального региона.

На церемонии товарищ Выонг Динь Хюэ от имени руководителей Партии и Государства вручил Орден Независимости второй степени партийной организации, властям и жителям города Винь.

ВИА/ИЖВ

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