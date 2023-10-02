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Председатель НС принял участие в церемонии, посвященной 60-летию города Винь
На мероприятии присутствовал председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ.
В мероприятии также приняли участие бывший член Политбюро, бывший председатель НС Нгуен Шинь Хунг, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чак, действующие и бывшие руководители министерств и ведомств, руководители провинции Нгеан и города Винь в разные периоды и др.
Выступая на церемонии, председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил всестороннее развитие города Винь за последние 60 лет, особенно за 10 лет реализации Резолюции Политбюро №26-NQ/TW о направлениях и задачах развития провинции Нгеан до 2020 года.
Председатель НС подчеркнул, что город Винь должен проявлять инициативу и творчество в ходе реализации прорывных задач и решений для быстрого и устойчивого экономического развития, при этом необходимо основываться на науке, технологиях и инновациях. Город должен стремиться стать умным и современным городом, центром стартапов и инноваций в северной части центрального региона.
На церемонии товарищ Выонг Динь Хюэ от имени руководителей Партии и Государства вручил Орден Независимости второй степени партийной организации, властям и жителям города Винь.