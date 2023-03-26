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Председатель НС принял участие в церемонии открытия Национального года туризма в Биньтхуане
В церемонии также приняли участие руководители министерств, ведомств, отраслей и местностей страны.
Выступая на церемонии, вице-премьер Чан Лыу Куанг подчеркнул, что церемония открытия Национального года туризма – 2023 является важным событием в отклик на послание состоявшейся 15 марта третьей национальной туристической конференции под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня.
Вице-премьер Чан Лыу Куанг отметил: «Мы подтверждаем, что не только развиваем туризм, но и развиваем «зеленый» туризм, устойчивый туризм для того, чтобы Биньтхуан стал яркой точкой в развитии туризма центральной части страны и всей страны, тем самым подтверждая последовательную политику Партии – экономическое развитие должно осуществляться в гармонии с природой, не меняя окружающую среду на экономический рост».
Провинция Биньтхуан была избрана для проведения Национального года туризма Министерством культуры, спорта и туризма. С 192 км береговой линии Биньтхуан имеет множество островов, бухт, заливов, пляжей с белым песком и чистой голубой водой. Биньтхуан также очень богат историческими и культурными достопримечательностями и традиционными фестивалями на национальном и провинциальном уровнях, что создаёт благоприятные условия для туристической индустрии в организации различных мероприятий для отечественных и иностранных туристов.
По информации оргкомитета, в рамках Национального года туризма – 2023 пройдет более чем 200 уникальных и привлекательных культурных, спортивных и туристических мероприятий с межпровинциальным, национальным и международным масштабом в провинции Биньтхуан и 41 провинциях и городах по всей стране.