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Председатель НС принял участие в Форуме сотрудничества Вьетнама и Австралии в области образования в Мельбурне
И председатель НС Хюэ, и сенатор Тим Эйрес, который является помощником министра торговли и помощником министра промышленности Австралии, согласились с тем, что сотрудничество в области образования и обучения всегда было опорой и «ярким пятном» в отношениях двух стран.
В 1974 году, всего через год после установления дипломатических отношений между двумя странами, Австралия предоставила первые стипендии вьетнамским студентам, и с тех пор здесь закончили обучение более 80.000 вьетнамских студентов.
В настоящее время в Австралии обучается около 30.000 студентов, и Вьетнам занимает четвертое место по количеству студентов в стране.
Высоко оценивая процесс обновления Вьетнама и его цель стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, Тим Эйрс подчеркнул, что эта цель может быть достигнута только при наличии высококвалифицированных работников, и сотрудничество в области образования и обучения будет играть важную роль.
Поэтому австралийские высшие учебные заведения также обращаются к Вьетнаму, чтобы искать новые возможности и расширять сотрудничество с вьетнамской рабочей силой, не только поощряя вьетнамских студентов учиться в Австралии, но и, наоборот, учиться на опыте друг друга, добавил он.
Председатель НС Вьетнама сказал, что двустороннее сотрудничество в области образования и обучения помогает не только развивать человеческие ресурсы для обеспечения быстрого и устойчивого экономического развития каждой страны, но и соединять две культуры и укреплять двустороннюю дружбу.
Он подчеркнул необходимость увеличения количества совместных учебных программ между вьетнамскими высшими учебными заведениями и высокопоставленными высшими учебными заведениями Австралии с упором на науку и технологии и подготовку докторов наук; ускорить обмен студентами и преподавателями, а также содействовать исследовательскому сотрудничеству между австралийскими и вьетнамскими университетами; и поощрять более престижные австралийские университеты к открытию филиалов в стране Юго-Восточной Азии.
Он добавил, что следует также уделить внимание поддержке преподавания и изучения английского языка во Вьетнаме.
Он выразил уверенность, что этот форум откроет новый этап двустороннего сотрудничества в области образования, тем самым способствуя укреплению вьетнамо-австралийского стратегического партнерства.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ и посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Джон Лех Голедзиновски стали свидетелями обмена 12 документами и меморандумами о взаимопонимании о сотрудничестве в области образования и обучения между университетами двух стран.