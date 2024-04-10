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Председатель НС принял участие во встрече дружбы народов Вьетнама и Китая
Председатель CPAFFC Ян Ваньмин назвал дружбу народов важной основой и непрерывным импульсом для отношений между двумя партиями и странами, отметив, что деятельность по активизации дружеских обменов и сотрудничества внесла значительный вклад в связь между двумя народами и развитие двусторонних связей.
В ходе мероприятия участники выразили надежду на дальнейшее развитие обменов между людьми, чтобы укрепить социальную основу для создания вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Подчеркивая проверенную временем двустороннюю дружбу, председатель НС Выонг Динь Хюэ, находящийся с официальным визитом в Китае, сказал, что солидарность и "товарищество плюс братство" стали драгоценным общим достоянием двух партий, государств и народов, которое необходимо неустанно беречь, лелеять и передавать будущим поколениям.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ отметил, что Вьетнам и Китай являются соседними странами, народы двух стран связывает давняя традиционная дружба. Вьетнам всегда помнит тесные связи, солидарность, искреннюю помощь, оказанную Партией, Государством и народом Китая Вьетнаму в борьбе за национальную независимость в прошлом и в деле строительства и развития страны сейчас.
Глава НС Вьетнама выразил радость по поводу успешного развития вьетнамско-китайских отношений в последние годы. Две страны координировали действия в успешной организации ряда внешнеполитических мероприятий, особенно визита Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай в 2022 году и визита Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя Китая Си Цзиньпина во Вьетнам в 2023 году, в ходе которого обе стороны установили новое позиционирование и подняли отношения между двумя странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, договорились о создании Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение..
Председатель НС сказал, что на встрече с деятелями организаций дружбы и молодыми людьми Вьетнама и Китая 13 декабря 2023 года в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул: «Искренние и глубокие устремления двух народов из глубокой древности к дружбе, миру, сотрудничеству и развитию являются источником огромной силы и прочной основой веры в светлое будущее двух братских соседних стран, идущих по пути строительства социализма». Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин также заявил: «Корни китайско-вьетнамской дружбы лежат в народе», и «надо сделать так, чтобы китайско-вьетнамская дружба проникла в сердца и умы народов двух стран».
Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил желание, чтобы НС Вьетнама, Отечественный фронт Вьетнама, Союз обществ дружбы Вьетнама и народные организации Вьетнама вместе с Всекитайским собранием народных представителей, Народным политическим консультативным советом Китая, Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами и народными организациями Китая продолжали укреплять дружественные обмены между народными организациями, активизировать информационно-пропагандистскую работу о дружбе между Вьетнамом и Китаем, о достижениях в деле инноваций и обновления каждой страны.