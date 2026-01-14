Председатель НС принял с прощальным визитом послов Камбоджи, США и Филиппин

Принимая Посла Камбоджи Чеа Кимтху, Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил сотрудничество между Национальным собранием Вьетнама и Сенатом, Национальным собранием Камбоджи в последнее время как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Руководители парламентов двух стран регулярно обмениваются визитами на высоком уровне, а также встречаются и взаимодействуют на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Межпарламентская ассамблея АСЕАН (АИПА), что способствует укреплению политического доверия и практической реализации договорённостей высокого уровня между двумя странами.

Председатель НС Чан Тхань Ман принял с прощальным визитом Посла США во Вьетнаме Марка Кнаппера по случаю завершения срока его дипломатической миссии. Фото: ВИА

Со своей стороны Посол Чеа Кимтха высоко оценил тот факт, что Партия и Государство Вьетнама передали Камбодже здание Административного комплекса Национального собрания, назвав его символом традиционной солидарности и дружбы между двумя странами, а также выразил благодарность НС Вьетнама за постоянное содействие в выполнении им своих обязанностей.

Председатель НС Чан Тхань Ман и Посол Чеа Кимтха с удовлетворением отметили, что экономическое сотрудничество продолжает оставаться ярким позитивным моментом: объём двусторонней торговли в 2025 году превысил 11 млрд долларов США, увеличившись почти на 12% по сравнению с 2024 годом. Стороны сошлись во мнении, что потенциал экономического взаимодействия между двумя странами остаётся значительным и требует дальнейшего углубления практического и эффективного сотрудничества с целью скорейшего достижения целевого показателя товарооборота в 20 млрд долларов США, установленного руководством двух государств.

Принимая Посла США Марка Кнаппера, Председатель НС Чан Тхань Ман выразил благодарность и высоко оценил его активный и результативный вклад в продвижение вьетнамско-американских отношений, которые получили мощное, содержательное и всестороннее развитие во всех сферах, что было ознаменовано повышением уровня двусторонних отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2023 году. Он также отметил усилия Посла по углублению сотрудничества между парламентами двух стран.

Председатель НС выразил удовлетворение позитивной и содержательной динамикой межпарламентских связей, что проявляется в регулярных взаимных визитах и контактах на различных уровнях, функционировании механизмов парламентского обмена, обмене опытом в сфере законотворчества, надзора и принятия важнейших государственных решений, а также в укреплении сотрудничества в областях экономики и торговли, образования и подготовки кадров, науки и технологий, ликвидации последствий войны и гуманитарных обменов.

Председатель НС поддержал предложения Посла Марка Кнаппера о дальнейшем активном обмене делегациями руководства Национальных собраний, профильных комитетов и депутатов двух стран; продвижении сотрудничества в приоритетных областях, таких как цифровая трансформация, инновации, наука и технологии, чистая энергетика, реагирование на изменение климата, образование и подготовка кадров, здравоохранение; а также о продолжении эффективной реализации проектов по ликвидации последствий войны, включая разминирование, устранение последствий загрязнения диоксином и поддержку людей с инвалидностью. Он подтвердил готовность НС Вьетнама к тесному взаимодействию с Конгрессом США в целях совершенствования благоприятной правовой базы для двустороннего сотрудничества и создания условий для эффективной и устойчивой реализации механизмов взаимодействия между двумя странами.

Посол Марк Кнаппер выразил уверенность, что при поддержке и вкладе законодательных органов двух стран сотрудничество между Вьетнамом и США в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, наука и технологии, ликвидация последствий войны, образование и подготовка кадров, гуманитарные обмены, а также межпарламентские связи будут и далее развиваться всё более углублённо. Посол подчеркнул, что независимо от занимаемой им в будущем должности он лично продолжит вносить активный вклад в дальнейшее углубление отношений между двумя странами.

Принимая Посла Филиппин Мейнарда Л.Б. Монтеалегре, Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил его роль в продвижении Стратегического партнёрства между Вьетнамом и Филиппинами, а также в организации визитов на высоком уровне руководителей двух стран. Он также предложил обеим сторонам продолжить реализацию дополнительных мер по дальнейшему наращиванию экономического и торгового сотрудничества с целью скорейшего достижения целевого показателя двустороннего товарооборота в 10 млрд долларов США.

Посол Монтеалегре выразил искреннюю благодарность за поддержку и внимание со стороны руководства Партии и Государства, а также министерств, ведомств и местных органов власти Вьетнама на протяжении всего срока своей миссии. Он высоко оценил сотрудничество между двумя странами во всех областях. В ходе встречи Посол также сообщил, что Филиппины сняли временный запрет на импорт риса, что создаёт благоприятные условия для активизации двустороннего сотрудничества в торговле рисом и обеспечения продовольственной безопасности.