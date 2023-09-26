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Председатель НС принял руководителей болгарских ассоциаций и компаний
Ассоциации и предприятия Болгарии представили сферы своей деятельности, включая деловые связи, добычу полезных ископаемых, производство пищевой и ветеринарной продукции и другие промышленные отрасли.
Они также выразили свое намерение и готовность наладить инвестиционные и деловые связи с вьетнамскими партнерами.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил недавнюю ратификацию НС Болгарии Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и считает это шагом, который, наряду с ратификацией законодательными органами других стран ЕС, будет способствовать скорейшему вступлению соглашения в силу и получению выгод для всех членов ЕС и Вьетнама.
Он призвал BIA и BCCI к сотрудничеству с Вьетнамской торгово-промышленной палатой (VCCI). Он также поручил посольству Вьетнама в Болгарии координировать с соответствующими организациями этой европейской страны проведение таких мероприятий, как семинары, деловые поездки, форумы, ярмарки и выставки, с тем чтобы помочь предприятиям этих стран найти партнеров и изучить возможности для инвестиций и бизнеса.
По его словам, помимо стимулирования торговой деятельности, EVIPA после вступления в силу будет способствовать двусторонним инвестициям.
При установлении партнерских отношений с местными партнерами и инвестировании во Вьетнам болгарские предприятия получат условия для выхода на более широкий рынок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), население которой составляет около 650 млн человек и которая является пятой по величине экономикой в мире. В то же время вьетнамские инвесторы и предприятия, работающие с болгарскими фирмами, будут иметь шансы на сотрудничество и с другими членами ЕС, особенно с балканскими странами, продолжил председатель НС Выонг Динь Хюэ.
По словам лидера визита, во время его встреч с президентом и премьер-министром Болгарии руководители принимающей стороны подтвердили, что поддерживают идею создания совместных предприятий для инвестирования на рынках друг друга или третьей страны.
В беседе с представителем крупной горнодобывающей компании Geotechmin OOD он сказал, что в этой области сохраняется огромный потенциал сотрудничества. Он предложил ей инвестировать или передавать во Вьетнам горное оборудование.
Председатель НС сообщил АО «Биовет», специализирующемуся на производстве ветеринарных препаратов, что в 2022 г. экспортная стоимость сельскохозяйственного сектора Вьетнама достигла 53 млрд. долл. Страна Юго-Восточной Азии также является крупным рынком сбыта ветеринарной продукции, поскольку ее животноводческий сектор быстро развивается.
Помимо взаимодействия с Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама для обсуждения конкретных направлений сотрудничества, компания может наладить партнерские отношения с некоторыми вьетнамскими компаниями для распространения своей продукции или даже построить в стране завод по производству ветеринарных препаратов.