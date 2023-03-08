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Председатель НС принял рабочую делегацию Кэйданрэн
Во время приема в Ханое 7 марта делегации из Кэйданрэна, которая находится во Вьетнаме для участия в экономическом семинаре высокого уровня по случаю 50-летия установления двусторонних дипломатических отношений (21 сентября), председатель НС Хюэ выразил свое восхищение прочными и всестороннее развитие вьетнамско-японского обширного стратегического партнерства с высоким политическим доверием.
Он высоко оценил результаты программы действий в рамках восьмого этапа Совместной инициативы Вьетнама и Японии с реализацией 84 подразделов, включая содержание, связанное с законом, таким как внесение изменений и дополнений в Закон об инвестициях и Закон о предпринимательстве.
Он подтвердил приверженность НС и правительства Вьетнама дальнейшему неуклонному улучшению бизнес-среды, совершенствованию правовой и политической базы, повышению конкурентоспособности экономики и созданию благоприятных условий для инвесторов, в том числе иностранных, для беспрепятственного ведения бизнеса во Вьетнаме.
Поскольку в ближайшем будущем вьетнамский законодательный орган рассмотрит, пересмотрит или издаст несколько важных законов, он предложил Кэйданрэн и японским фирмам высказать свое мнение по ним в ходе процесса.
Для девятого этапа Совместной инициативы Вьетнама и Японии председатель НС Вьетнама предложил увязать стратегии развития двух экономик, правовые и политические рамки двух стран, сотрудничать в развитии инфраструктуры, включая инфраструктуру для цифровой трансформации, адаптации к изменению климата, справедливого энергетического перехода, транспортной инфраструктуры при формировании связности для повышения производственного потенциала каждой страны для формирования региональных и глобальных производственных и логистических цепочек, а также для развития человеческих ресурсов.
Председатель НС Вьетнама выразил уверенность, что при политической решимости лидеров двух стран и поддержке японских предприятий обширное стратегическое партнерство Вьетнама и Японии во имя мира и процветания в Азии будет и дальше процветать.
Представитель Кэйданрэна пожелал, чтобы НС и правительство Вьетнама продолжали сотрудничать с японскими фирмами в ведении бизнеса во Вьетнаме.
Подчеркнув важность цифровой и зеленой трансформации, он подтвердил, что Кэйданрэн вместе с японскими фирмами сделают все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие как Вьетнама, так и Японии в ближайшем будущем, а также помочь вьетнамскому правительству в достижении поставленных целей.