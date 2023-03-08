Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС принял рабочую делегацию Кэйданрэн

Председатель Национального Выонг Динь Хюэ похвалил Федерацию экономических организаций Японии «Кэйданрэн» и лидеров японских корпораций за развитие экономических, торговых и инвестиционных связей между двумя странами.
  Председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ и Представитель Кэйданрэна Ичикава Хидэ. Фото: ВИА  
Председатель Национального Выонг Динь Хюэ похвалил Федерацию экономических организаций Японии «Кэйданрэн» и лидеров японских корпораций за развитие экономических, торговых и инвестиционных связей между двумя странами.

Во время приема в Ханое 7 марта делегации из Кэйданрэна, которая находится во Вьетнаме для участия в экономическом семинаре высокого уровня по случаю 50-летия установления двусторонних дипломатических отношений (21 сентября), председатель НС Хюэ выразил свое восхищение прочными и всестороннее развитие вьетнамско-японского обширного стратегического партнерства с высоким политическим доверием.

Он высоко оценил результаты программы действий в рамках восьмого этапа Совместной инициативы Вьетнама и Японии с реализацией 84 подразделов, включая содержание, связанное с законом, таким как внесение изменений и дополнений в Закон об инвестициях и Закон о предпринимательстве.

Он подтвердил приверженность НС и правительства Вьетнама дальнейшему неуклонному улучшению бизнес-среды, совершенствованию правовой и политической базы, повышению конкурентоспособности экономики и созданию благоприятных условий для инвесторов, в том числе иностранных, для беспрепятственного ведения бизнеса во Вьетнаме.

Поскольку в ближайшем будущем вьетнамский законодательный орган рассмотрит, пересмотрит или издаст несколько важных законов, он предложил Кэйданрэн и японским фирмам высказать свое мнение по ним в ходе процесса.

Для девятого этапа Совместной инициативы Вьетнама и Японии председатель НС Вьетнама предложил увязать стратегии развития двух экономик, правовые и политические рамки двух стран, сотрудничать в развитии инфраструктуры, включая инфраструктуру для цифровой трансформации, адаптации к изменению климата, справедливого энергетического перехода, транспортной инфраструктуры при формировании связности для повышения производственного потенциала каждой страны для формирования региональных и глобальных производственных и логистических цепочек, а также для развития человеческих ресурсов.

Председатель НС Вьетнама выразил уверенность, что при политической решимости лидеров двух стран и поддержке японских предприятий обширное стратегическое партнерство Вьетнама и Японии во имя мира и процветания в Азии будет и дальше процветать.

Представитель Кэйданрэна пожелал, чтобы НС и правительство Вьетнама продолжали сотрудничать с японскими фирмами в ведении бизнеса во Вьетнаме.

Подчеркнув важность цифровой и зеленой трансформации, он подтвердил, что Кэйданрэн вместе с японскими фирмами сделают все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие как Вьетнама, так и Японии в ближайшем будущем, а также помочь вьетнамскому правительству в достижении поставленных целей.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Деликатес апельсины Каофонг высоко ценятся на рынке Великобритании

Деликатес апельсины «Каофонг» высоко ценятся на рынке Великобритании

После помело с красной мякотью «Taнлак» и «Йентхуй» апельсины «Каофонг» из Хоабиня были впервые представлены на рынке Великобритании в рамках экспорта по официальному каналу в марте 2023 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top