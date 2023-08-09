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Председатель НС принял президента Ассоциации дружбы Иран-Вьетнам

8 августа (по местному времени) в Тегеране председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ устроил прием в честь президента Ассоциации Иранско-Вьетнамской дружбы (IVFA) Сейеда Камаля Саджади в рамках официального визита в Иран.
   Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ принимает президента Ассоциации Иранско-Вьетнамской дружбы. Фото: Зоан Тан/ВИА  
Высший вьетнамский законодатель высоко оценивает вклад в укрепление дружбы между народами двух стран Сейеда Камаля Саджади, который также является соучредителем ассоциации дружбы и бывшим послом Ирана во Вьетнаме.

Выонг Динь Хюэ подчеркнул дружбу и многогранное сотрудничество двух стран за последние 50 лет, заявив, что продолжающийся визит в Иран делегации Национального собрания Вьетнама направлен на содействие укреплению сотрудничества между Вьетнамом и Ираном на каналах Партии, Национального собрания, правительства и местностей, особенно укрепляя народную дипломатию.

Президент IVFA Сейед Камаль Саджади проинформировал председателя Выонг Динь Хюэ о деятельности своей ассоциации, такой как написание, печать и публикация книги о земле и народе Вьетнама в Тегеране, создание фильма о земле и народе Вьетнама, с целью побудить многих иранцев к путешествию по стране Юго-Восточной Азии и координация между ассоциациями дружбы двух стран в обмене опытом работы.

Президент IVFA выразил надежду, что две страны продолжат наращивать экономико-коммерческое и культурное сотрудничество.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил общие результаты деятельности ассоциации IVFA, заявив, что помимо организации обменов между людьми, ассоциация дает советы предприятиям обеих сторон вместе с правительством Ирана по предоставлению стипендий вьетнамским студентам для обучения в Иране, и отправке иранских студентов в Ханой.

Он выразил надежду, что ассоциация продолжит расширять обмены между людьми и вносить свой вклад в развитие двусторонних отношений.

Высоко оценив инициативу по созданию фильма о земле и народе Вьетнама, Выонг Динь Хюэ сказал, что посольство Вьетнама в Иране послужит мостом, соединяющим соответствующие вьетнамские агентства для поддержки производства фильма.

ИЖВ/ВИА

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