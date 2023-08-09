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Председатель НС принял президента Ассоциации дружбы Иран-Вьетнам
Выонг Динь Хюэ подчеркнул дружбу и многогранное сотрудничество двух стран за последние 50 лет, заявив, что продолжающийся визит в Иран делегации Национального собрания Вьетнама направлен на содействие укреплению сотрудничества между Вьетнамом и Ираном на каналах Партии, Национального собрания, правительства и местностей, особенно укрепляя народную дипломатию.
Президент IVFA Сейед Камаль Саджади проинформировал председателя Выонг Динь Хюэ о деятельности своей ассоциации, такой как написание, печать и публикация книги о земле и народе Вьетнама в Тегеране, создание фильма о земле и народе Вьетнама, с целью побудить многих иранцев к путешествию по стране Юго-Восточной Азии и координация между ассоциациями дружбы двух стран в обмене опытом работы.
Президент IVFA выразил надежду, что две страны продолжат наращивать экономико-коммерческое и культурное сотрудничество.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил общие результаты деятельности ассоциации IVFA, заявив, что помимо организации обменов между людьми, ассоциация дает советы предприятиям обеих сторон вместе с правительством Ирана по предоставлению стипендий вьетнамским студентам для обучения в Иране, и отправке иранских студентов в Ханой.
Он выразил надежду, что ассоциация продолжит расширять обмены между людьми и вносить свой вклад в развитие двусторонних отношений.
Высоко оценив инициативу по созданию фильма о земле и народе Вьетнама, Выонг Динь Хюэ сказал, что посольство Вьетнама в Иране послужит мостом, соединяющим соответствующие вьетнамские агентства для поддержки производства фильма.