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Председатель НС принял председателя парламентской группы дружбы Марокко-Вьетнам
Выразив удовлетворение тем, что политическое доверие между двумя странами все больше укрепляется, а парламентское сотрудничество расширяется, что подтверждается визитами на высоком уровне, он выразил уверенность в том, что в 2026 году, когда будет отмечаться 65-я годовщина установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Марокко, обе стороны будут чаще обмениваться делегациями, что выведет двусторонние отношения на новый уровень.
Представляя обновленную информацию о недавних обсуждениях во время пребывания вьетнамской делегации высокого уровня в Марокко, председатель Чан Тхань Ман отметил, что обе стороны договорились о конкретных мерах по укреплению сотрудничества, особенно в законодательных органах. Приоритетными областями являются сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, реагирование на изменение климата, разработка электромобилей, производство электроники, текстильная и швейная промышленность, а также туризм.
Со своей стороны, Любна Срири поприветствовала председателя Чан Тхань Мана и вьетнамскую делегацию, назвав этот визит важной вехой, которая открывает новую главу в давних отношениях между двумя странами.
По ее словам, парламентское сотрудничество играет важную роль в более широких двусторонних отношениях. Парламентская группа дружбы Марокко–Вьетнам поддерживает регулярные контакты с соответствующими марокканскими ведомствами и парламентской группой дружбы Вьетнам-Марокко для разработки рабочих программ и обмена опытом в области законотворчества и надзора, а также содействия сотрудничеству в области образования, профессиональной подготовки и других секторах.
Подчеркнув, что Марокко уделяет особое внимание сотрудничеству Юг–Юг в качестве стратегического внешнеполитического направления, Любна Срири подтвердила, что ее страна высоко ценит отношения с традиционными партнерами, включая Вьетнам. Марокканские ворота во Вьетнаме и Вьетнамские ворота в Марокко были названы мощными символами их прочной дружбы, сказала она.
Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что парламентское сотрудничество является важной основой двусторонних отношений в целом. Он отметил, что Марокко является одной из немногих африканских стран, с которыми Вьетнам подписал меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в законодательной сфере и созданию парламентских групп дружбы.
Он предложил обеим сторонам активизировать обмен делегациями и контакты на всех уровнях, особенно между высокопоставленными руководителями, парламентскими органами и специализированными комитетами. Он также призвал к более глубокому обмену опытом в законодательной работе, особенно в связи с тем, что две страны готовятся отметить 65-летие установления дипломатических отношений в 2026 году.
Председатель НС Чан Тхань Ман также призвал парламентскую группу дружбы Марокко и Вьетнам продолжать оказывать поддержку посольству Вьетнама в Марокко, а также марокканской общине вьетнамского происхождения и вьетнамцам, живущим и работающим в стране.
Отметив, что Вьетнам развивает международный финансовый центр и желает перенять опыт развития Касабланки - ведущего финансового центра в Африке, председатель Чан Тхань Ман предложил Любне Срири в качестве члена парламента от Касабланки и председателя парламентской группы дружбы Марокко и Вьетнама содействовать сотрудничеству между Касабланкой и вьетнамскими населенными пунктами, включая Хошимин.
Председатель НС Чан Тхань Ман выразил уверенность в том, что прочные узы дружбы и преданность делу членов парламентской группы дружбы Марокко и Вьетнама будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей на предметной и эффективной основе.